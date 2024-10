L’alcaldessa de València recorre a la paisatgista Gustafson per a capejar el conflicte veïnal per la supressió del corredor verd del sud

L’Ajuntament de València i la paisatgista Kathryn Gustafson, autora del projecte del Parc Central, actualitzaran aquest disseny en el tram objecte de les obres de soterrament dels accessos ferroviaris, “amb una perspectiva integral per a generar el nou pulmó verd del sud de la ciutat”. Així ho va anunciar dijous l’alcaldessa de València, María José Catalá, al final de la reunió que va mantindre “amb la millor paisatgista del món i a fi d’impulsar amb les seues idees el desenvolupament d’aquesta zona de la ciutat”.

L’alcaldessa va assegurar que “València té l’oportunitat de dur a terme l’actualització del projecte de manera ràpida, perquè ja existeix el projecte i és adequat al planejament de la ciutat; en cas contrari, els terminis serien molt dilatats, parlaríem de 10 anys més”.

Catalá va recordar que, “per a poder impulsar aquest nou pulmó verd, cal reivindicar, tots junts, el soterrament de les vies del tren i l’execució de l’Estació Central”. Pel que fa al projecte Green Leaf, aprovat per l’anterior equip de govern per al bulevard Federico García Lorca, l’alcaldessa va dir que és “tècnicament inviable, perquè no té en compte les necessitats de mobilitat de la zona, que tindrà 4.000 habitatges nous” i va afegir: “Nosaltres ho repensarem per a reduir la planta viària i respectar el pas del transport públic i l’accés del veïnat de la zona amb l’objectiu de generar espais per a la celebració d’actes culturals a l’aire lliure”.

Per part seua, Kathryn Gustafson va manifestar la seua “satisfacció” per poder recuperar el projecte i el seu “compromís per a actualitzar-lo per a reduir-ne l’impacte ambiental, igual que es fa en altres llocs emblemàtics del món com pot ser la Torre Eiffel”. Segons va dir, “la revisió serà integral i general per a conjugar les polítiques més verdes amb els requeriments lògics d’un bulevard de connexió i d’acord amb la normativa vigent”.

L’oposició, per part seua, desmenteix rotundament els arguments esgrimits per Catalá. Des del PSPV van assegurar que, amb la llei urbanística valenciana vigent, no caldria fer el canvi de planejament per a eliminar els vials previstos actualment en el pla general sempre que es destinen a zones per a vianants. A més, van afirmar que igualment la societat Parc Central, encarregada d’executar el pla urbanístic, “ha de fer sí o sí una modificació de planejament detallat” per a solucionar qüestions com la rehabilitació de diferents naus i la seua integració amb l’entorn: “Per tot això, adaptar el planejament d’aquesta zona al projecte guanyador del concurs d’idees no retarda els terminis, ja que totes aquestes consideracions ja les recull el projecte guanyador i el canvi de planejament s’ha de fer igualment”.

A més, van recordar que l’únic informe existent de Mobilitat sobre el Corredor Verd confirma que “l’accés tant als edificis confrontants del Corredor com als vehicles d’emergències està garantit plenament amb el projecte de l’anterior govern progressista, que incloïa vials en bucle. No obstant això, assenyalaven que no era necessari en cap cas un vial continu al llarg del Corredor”.

La portaveu municipal de Compromís, Papi Robles, va denunciar que “Catalá torna a fer una rectificació a mig fer gràcies a la pressió veïnal; l’actual govern de PP i Vox és un desastre absolut, els interessos que defensava Catalá són contraris als interessos dels veïns” i va afegir que des de Compromís continuaran reclamant “un bulevard més verd i reivindicant una València més verda juntament amb els veïns dels barris del sud”, per la qual cosa insistiran amb la proposta del Corredor Verd: “Si ara no passen cotxes per García Lorca, per què haurien de ser necessaris en el futur?”.

Els veïns traslladen les seues peticions a Gustafson

Com va informar aquest diari, l’Ajuntament va decidir ajornar la reunió del regidor d’Urbanisme, prevista per a dimecres 2 d’octubre, amb els portaveus de les associacions veïnals dels barris del sud de València. Catalá va assegurar en les seues xarxes socials que, després de la reunió amb Gustafson, obrirà “un procés d’escolta” amb els veïns.

La paisatgista va fer a la vesprada una visita al Parc Central de la mà del Col·legi d’Arquitectes amb motiu de la Setmana de l’Arquitectura 2024. Fins allà es van desplaçar pancarta en mà els portaveus de diverses de les associacions afectades, en concret els de la Creu *Coberta, Abastos, la Roqueta, la Raïosa, Malilla, la Petxina i Iturbi, amb l’objectiu de fer-li saber de primera mà les seues reivindicacions.

Segons va comprovar in situ eldiario.es, Gustafson va atendre de manera molt cordial els representants veïnals i va mostrar empatia cap a les seues reivindicacions. Miguel Sánchez, president de l’associació veïnal de la Roqueta, va ser l’encarregat de transmetre-li les seues inquietuds: “Li hem dit que admirem el treball que ha fet, en concret, el més recent, que és la connexió de l’eix de 2 quilòmetres que porta a la Torre Eiffel i que inclou la conversió en zona de vianants del pont de Jena, per on fins ara passaven els cotxes. Ací tenim un espai en què no han passat vehicles mai i no cal que comencen a passar-n’hi com es va planificar fa 25 anys”

Sánchez va afegir que també li van demanar que òbriguen “un espai de diàleg amb els veïns que hi viuen i no sols amb la base política, que també estiguen en comunicació directa amb els veïns”, cosa a què la paisatgista, segons el dirigent veïnal, va respondre: “Ens ha dit que estem en el mateix punt, que pensa com nosaltres i que també veu que la transformació a futur d’aquesta ciutat ha de passar per una transformació més sostenible i més verda. Per això és important que ens prenguem de debò aquest diàleg. També ens ha agraït que hàgem vingut i que exigim millores per a la ciutat”.