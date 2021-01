L’aparellador de Nàquera impulsa un projecte amb camp de golf, l’anul·len els tribunals i s’emporta dos milions en indemnitzacions

L’aparellador de l’Ajuntament de Nàquera (el Camp de Túria) i el seu soci, impulsors d’un projecte urbanístic amb camp de golf que va ser anul·lat per la justícia, s’han embutxacat una indemnització de dos milions d’euros per part de la Generalitat Valenciana. Una sentència de la secció primera de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reconeix a la mercantil Programación del Norte SL el dret a ser indemnitzada amb 2.081.691,78 euros “pels danys patits” a conseqüència de la declaració de nul·litat del programa d’actuació integrada (PAI) del sector R-8 Els Plans de Nàquera, aprovat quan Rafael Blasco era conseller de Territori. Les indemnitzacions totals, segons fonts coneixedores dels contenciosos, poden arribar a 24 milions d’euros, a pagar entre l’Administració autonòmica i l’Ajuntament de Nàquera.

En Programación del Norte SL figuren com a administradors mancomunats Juan Carlos Piquer Valverde i el seu soci Juan Vicente Roig Romero, segons les dades del Registre Mercantil. Juan Carlos Piquer era l’aparellador municipal de Nàquera, soci del principal contractista i una persona molt pròxima a l’alcalde del Partit Popular llavors Salvador Pérez (és familiar de la seua dona). La firma Gil Garrido Obras Públicas SL era una de les principals adjudicatàries dels projectes urbanístics licitats en plena bambolla immobiliària pel consistori, que va arribar a posar en marxa 14 PAI que afectaven l’11% del terme municipal. El propietari, el difunt Gil Garrido García, era al seu torn soci de l’aparellador en una altra mercantil.

L’operació va ser investigada per la Fiscalia, però un jutjat de Llíria va arxivar les diligències. El PAI, que incloïa la construcció de 800 habitatges i un camp de golf, va ser declarat nul pel TSJCV. “L’adscripció d’un element estructural com era el PDR-6 [un camp de golf] a càrrec únicament d’aquest sector era contrària al principi de justa distribució de beneficis i càrregues, ja que aquest element era estructural de tot el municipi i s’obtenia únicament a càrrec dels propietaris del sector esmentat”, van argumentar els magistrats.

L’aparellador i el seu soci, administradors mancomunats de la firma, van formular davant la Generalitat Valenciana una reclamació de responsabilitat patrimonial en què sol·licitaven una indemnització pels danys patits a conseqüència de la declaració de nul·litat: la destrucció de les explotacions agrícoles en les parcel·les i el pagament de les quotes urbanístiques aprovades en el projecte de reparcel·lació abonades a l’agent urbanitzador (Urbe Construcciones, actualment en concurs de creditors).

El TSJCV els reconeix una indemnització de 259.155,05 euros per l’eliminació de les explotacions agrícoles i altres elements sobre les parcel·les; 43.338,68 per la impossibilitat d’explotar les finques agrícoles des que es van destruir; 1.673.436,85 euros pel pagament de les càrregues de gestió, i 105.761,20 euros pel mal produït en el seu patrimoni des que es van abonar les quotes a l’agent urbanitzador. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, tal com ha informat aquest diari, s’ha vist obligada a transferir crèdit d’altres programes al d’Urbanisme per fer front a la indemnització.