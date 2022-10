L’assetjament organitzat a una clínica d’interrupció de l’embaràs a València: “Les dones se senten intimidades”

La clínica Acuario està situada en un carrer tranquil no massa cèntric de València. Des del 28 de setembre passat, membres d’una campanya inspirada en els moviments ultraconservadors dels Estats Units es planten per torns cada jornada resant davant del centre mèdic privat en el marc d’una iniciativa anomenada ‘40 dies per la vida’. La clínica, entre altres serveis, ofereix la interrupció voluntària de l’embaràs des de la legalització de l’avortament el 1985. “Quan les dones venen a fer una interrupció de l’embaràs, és un moment molt delicat i qualsevol cosa les posa nervioses, se senten intimidades”, denuncia Consuelo Perales, gerent de la clínica.

A pocs metres, en la vorera de davant, tres dones resen el rosari sense interrupció en un carrer pràcticament desèrtic mentre una d’elles sosté un cartell. La campanya organitza resos continuats durant 40 dies (amb torns d’una hora) davant de clíniques que practiquen la interrupció voluntària de l’embaràs i assegura comptar amb un milió de voluntaris en 65 països. També diuen que han tancat 131 “*avortoris”, tal com anomenen les clíniques, i haver aconseguit 242 “conversions” de treballadors de la “indústria de l’avortament”, encara que la seua pàgina web no dona més detalls sobre els resultats d’aquesta campanya (“la mobilització més gran de la història”, afirmen).

Les tres dones que a mitjan matí de dimarts romanien dretes davant de la clínica asseguren que només resen el rosari i que, si alguna de les dones que acudeixen a la clínica es dirigeix a elles, li proporcionen un telèfon d’una mena de “supervisor” que els pot proporcionar ajuda a la maternitat. També reconeixen que cap de les usuàries de la clínica els ha demanat ajuda de cap mena.

La clínica Acuario va ser el primer centre autoritzat per la Conselleria de Sanitat per a fer avortaments a València. El seu fundador, el ginecòleg Pedro Enguix, va ser empresonat dues vegades abans de l’aprovació de la llei que va permetre la interrupció lliure de l’embaràs, aprovada el 1986. En les seues més de tres dècades de trajectòria, la clínica ha patit tota mena d’assetjaments per part de l’extrema dreta, tal com recorda la gerent actual. “Sempre ha estat dins de la nostra tasca continuar ajudant les dones en tot, tant en el part com en el seguiment de l’embaràs, com en l’avortament, en la planificació familiar o amb les malalties de transmissió sexual”, abunda Consuelo Perales.

Una doctora del centre que vol romandre en l’anonimat assenyala que la presència dels activistes davant de la clínica constitueix “un element més” que agreuja que les usuàries estiguen “atabalades”. La professional recorda que aquest tipus d’assetjaments organitzats afecta centres de tot Espanya: “Correspon a un moviment general que sembla que vaja en augment i és una de les coses que més ens preocupen”, afirma.

En la seua pàgina web, ‘40 dies per la vida’ convoca els seus 202 voluntaris a València davant la clínica Acuario, i n’indica l’adreça i un cronograma amb els torns. L’organització ultraconservadora també exhibeix en les seues xarxes socials un vídeo del bisbe José Ignacio Munilla de suport a la campanya d’assetjament. “Que sapieu que no esteu sols”, diu Munilla en el vídeo, en què dona la seua benedicció al projecte ‘40 dies per la vida’.

No són “actes intimidatoris”, segons un jutge

La gerent del centre considera que les activitats dels ultres constitueixen “actes molestos” contra les usuàries, tal com està tipificat en el Codi penal des de la modificació recent “per a penalitzar l’assetjament a les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l’embaràs”. La mateixa campanya va acudir a la porta de la clínica durant 40 jornades, entre febrer i abril d’enguany, abans de la modificació legislativa. En aquesta segona fase —40 dies més— amb la modificació del Codi penal en vigor, la gerent va denunciar l’assetjament en una comissaria de la Policia Nacional.

“El dia que vaig posar la denúncia hi havia dos sacerdots”, recorda Consuelo Perales. Els activistes, segons la denúncia, portaven pancartes amb lemes com “Dona, nosaltres t’ajudem” o “Resem pel teu fill i per tu”. No obstant això, el titular del Jutjat d’Instrucció número 20 de València va dictar una interlocutòria de sobreseïment provisional. La resolució del 5 d’octubre passat, a què ha tingut accés aquest diari, sosté que del relat de la denúncia i dels atestats policials no es desprén que hagen produït “actes intimidatoris contra els empleats de la clínica o possibles pacients d’aquesta”.

La pàgina web també inclou un protocol d’actuació en què asseguren que la modificació del Codi penal no els afecta: “Aquesta llei no va amb nosaltres”. Fins i tot considera que “aquesta nova redacció és millor que l’anterior”. “La nostra tasca consisteix a resar pacíficament, per la qual cosa en cap moment es produeix una acció d’assetjament”, diu el protocol. La recent modificació legislativa del Codi penal considera “imprescindible garantir una zona de seguretat al voltant dels centres sanitaris que faciliten la interrupció voluntària de l’embaràs”, segons el preàmbul.

La Policia Nacional hi ha acudit unes quantes vegades arran de telefonades dels treballadors del centre o de veïns. “Els prenen les dades i ja està, en principi diuen que no poden fer-hi res”, relata la gerent, que demana que la llei allunye aquest tipus de mobilitzacions a un centenar de metres de l’entrada de les clíniques. “Si Déu existeix, tant deu fer que resen ací davant o que resen a cent metres o en els seus espais de culte”, reflexiona Consuelo Perales. A més, la clínica ofereix altres serveis que no tenen res a veure amb la interrupció voluntària de l’embaràs, des de planificació familiar fins a nutrició i dietètica.

Els professionals del centre han comunicat la situació a l’Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l’Embaràs (ACAI). L’Assemblea Feminista de València considera que es tracta de “coaccions inadmissibles” i rebutja “qualsevol mena d’assetjament cap a les dones que decideixen de manera legítima i autònoma què fer amb el seu cos”.

Les tres dones continuen completant el seu torn amb el res ininterromput del rosari davant del centre mèdic privat, mentre la campanya arriba a l’equador del seu calendari. “Són incapaços d’acceptar que hi haja altres maneres de pensar, que les dones tinguen dret a decidir sobre el seu propi cos”, lamenta la gerent de la clínica Acuario.