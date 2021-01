L’Entitat Pública de Sanejament mobilitza 126 milions durant la pandèmia per a depuradores i en preveu 198 més en tres mesos

En ple any de la pandèmia mundial de COVID-19, l’Entitat de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) de la Generalitat Valenciana ha mobilitzat aproximadament el 36% del total del seu pressupost planificat per al 2020, en matèria d’actuacions en obres, i preveu mobilitzar el 62% durant el primer semestre del 2021, a què se sumen uns 100 milions d’euros en contractes d’explotació d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), segons fonts del departament que dirigeix la consellera Mireia Mollà. Així doncs, als 126 milions executats, adjudicats o licitats, se’n sumen 198 més que l’entitat té previst mobilitzar en els pròxims tres mesos.

D’un total planificat de 172 milions per al 2020-2021, durant l’últim exercici l’EPSAR ha mobilitzat 62 milions en actuacions que ja estan iniciades o adjudicades. D’altra banda, l’entitat té pendents 108 milions d’euros en actuacions per tràmits aliens a l’EPSAR necessaris per a poder iniciar els diferents procediments de licitació.

Aquests tràmits solen referir-se a actuacions dependents d’ajuntaments (cessió de terrenys per a les obres, emissió de certificats de compatibilitat urbanística dels terrenys, o redacció i aprovació de plans especials); actuacions pendents de direccions generals de les conselleries (declaracions d’impacte ambiental, informes d’avaluació ambiental; informes del Patricova, informes de Territori o aprovació de plans especials), així com actuacions pendents d’aprovació de projectes per part del servei de supervisió de la conselleria.

L’EPSAR preveu licitar aquestes actuacions durant el primer trimestre d’enguany. A més, l’entitat té pendents actuacions per valor de 2,3 milions d’euros que, per causes diferents, encara no s’han resolt. També va licitar el desembre passat un total de 55,2 milions d’euros per tres contractes d’explotació d’EDAR (a Albufera Sud, Crevillent i a Alacant). La previsió de l’entitat és licitar aquests contractes durant el primer semestre del 2021.

L’EPSAR ha executat, a més, aproximadament nou milions d’euros en obres d’emergència com a conseqüència dels danys produïts pels episodis de fortes pluges com la DANA esdevinguts durant el 2020. Els responsables de l’entitat celebren aquestes setmanes trobades amb empreses del sector per a impulsar col·laboracions publicoprivades que presenten projectes susceptibles de ser finançats amb els Fons de Reconstrucció que la Unió Europea posarà a la disposició d’Espanya.