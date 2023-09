L’exalcalde del PP de Xiva afronta cinc anys de presó pel saqueig “amb ànim de lucre” d’una empresa pública

L’exalcalde del PP de Xiva, José Manuel Haro, s’asseu dimarts en el banc dels acusats, davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València, en un judici pel presumpte saqueig d’una empresa pública municipal. La secció de delictes econòmics de la Fiscalia de València sol·licita cinc anys de presó per a l’exprimer edil, per a l’exregidor d’Urbanisme Marcos Navarro Gil i per al gerent de la firma pública, Pascual Navarro Giner, pels presumptes delictes de prevaricació i malversació i falsificació.

Els tres acusats van abonar factures a l’empresa municipal Suma Chiva SA amb càrrec als fons del consistori que “no obeïen als serveis que s’hi feien constar”, segons l’escrit d’acusació del ministeri fiscal. L’exalcalde, l’exregidor d’Urbanisme i l’exgerent “eren plenament conscients que aquests pagaments fets amb fons públics no s’efectuaven en contraprestació dels serveis prestats per Suma Chiva”, segons el fiscal.

L’empresa pública, ja liquidada, es va crear el 2008, amb un capital social de 69.000 euros íntegrament desemborsats per l’Ajuntament de Xiva, per a elaborar estudis, plans o projectes urbanístics. Els tres acusats estaven “prèviament d’acord” i “amb ànim de lucre” en el presumpte saqueig de la firma.

Entre el 2008 i el 2012, es van abonar factures per faenes no fetes que ascendeixen a 138.048 euros. Suma Chiva, segons l’escrit de la Fiscalia, va abonar 220.596 euros a un compte que l’acusat Pascual Navarro, exgerent de la firma pública, compartia amb la seua dona.

José Manuel Haro, alcalde popular entre el 2005 i el 2015, dictava l’ordre de pagament i la conformitat amb les factures presentades per Pascual Navarro, previ concert entre tots dos i “sabent que no obeïa a faena, gestió, memòria o avantprojecte” de l’empresa pública.

La Fiscalia demana 206.778 euros d’indemnització

El ministeri públic sol·licita una pena de cinc anys de presó, a més d’inhabilitació especial i multa, per als tres acusats. L’escrit d’acusació considera que l’exalcalde i l’exregidor d’Urbanisme són autors dels presumptes delictes de malversació i prevaricació, a més de cooperadors necessaris en un delicte de falsificació. L’exgerent seria cooperador necessari dels mateixos delictes.

La Fiscalia també demana una indemnització per a l’Ajuntament de Xiva de 206.778 euros (la quantitat presumptament desviada, a més del capital social de l’empresa).