L’exalcalde socialista de Bigastre es va agenciar 312.000 euros entregats en el seu despatx per un constructor

L’exalcalde socialista de Bigastre, José Joaquín Moya, es va embutxacar un total de 312.000 euros en metàl·lic d’un constructor. Així ha quedat “acreditat”, segons diu la sentència de la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant que l’ha condemnat a quatre anys i mig de presó i a quatre anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic pels delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, amb l’atenuant de dilacions indegudes molt qualificades. Moya va ser alcalde pel PSPV-PSOE a Bigastre, un municipi del Baix Segura, entre el 1983 i el 2008, any en què va ser detingut en el marc d’una altra causa judicial. També va ser diputat i senador en la dècada del 1980.

Els fets, denunciats inicialment per l’alcaldessa popular Rosario Bañuls, es remunta a l’aprovació definitiva d’un programa d’actuació integral (PAI) d’un nou sector del pla general d’ordenació urbana (PGOU) de la localitat alacantina. Un soci de l’empresa Construcciones y Promociones Giesco SL va entregar 312.000 euros en mà a l’alcalde llavors en el seu despatx, segons l’apartat de fets provats de la sentència.

En total, l’empresari va abonar un milió d’euros al consistori, mitjançant carta de pagament. No obstant això, l’exprimer edil “es va apoderar” de 312.000 euros “a pesar que, pel seu càrrec, havia d’assegurar-se que els diners eren ingressats en les arques municipals i destinats a finalitats o necessitats públiques”, segons indica la sentència. Els fons no consten comptabilitzats en els comptes municipals ni ingressats en les arques del consistori.

A més d’incomplir el procediment normatiu, l’alcalde va anticipar la condició d’agent urbanitzador de Giesco SL “alienant-li directament el 10% de l’aprofitament urbanístic, sense que hi haguera cap control i/o fiscalització sobre aquest preu ni del procediment a seguir, que en tot cas, hauria d’assegurar la concurrència pública”. Tampoc es va signar cap conveni ni es va presentar l’aval corresponent.

El 2009, l’empresa va reclamar la devolució del milió d’euros que havia pagat mitjançant cartes de pagament. Nou anys més tard, la secció primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va estimar el recurs de la firma i va fixar la quantitat a tornar en un milió d’euros a més dels interessos legals.

El primer pagament (de 300.000 euros) es va efectuar el 9 d’agost de 2005, un dia després que el ple de l’Ajuntament de Bigastre acordara exposar al públic el projecte urbanístic.

Per part seua, l’exsecretari i interventor de la corporació, Antonio Saseta, condemnat a dos anys de presó i a quatre d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic, malgrat que tenia coneixement dels pagaments, “va consentir” que José Joaquín Moya “s’apoderara” dels 312.000 euros, indica la sentència.

La causa es va iniciar el 2015 arran d’una denúncia de l’actual alcaldessa popular, Rosario Bañuls, que ressenyava “greus irregularitats” en relació amb “quantitats importants de diners que s’obtenien a conseqüència de l’alienació de sòl públic”. Bañuls va assegurar durant la seua declaració com a testimoni en el judici celebrat en tres sessions entre els mesos d’octubre i novembre passats que, quan va aterrar en el despatx consistorial, “no hi havia diners ni per a gasolina de la Policia”. També va afirmar que la comptabilitat era un “desastre”.

Per part seua, el soci i administrador de la constructora, preguntat pel primer pagament efectuat un dia després de la decisió del ple municipal d’exposar al públic el PAI, va dir que “no sabia si era legal o no”. El testimoni va reconéixer que els diners els lliurava “materialment” en el despatx de l’alcalde, encara que no recordava si l’interventor municipal hi era present.

Abans que s’aprovara definitivament el PAI i que l’empresa adquirira la condició d’agent urbanitzador, Giesco SL va començar a entregar els diners, cosa que “es tradueix” en una adjudicació directa sense cap mena de fiscalització ni justificació del preu.

En definitiva, l’actuació dels condemnats va suposar una “infracció greu, grollera i arbitrària de les normes de procediment, del qual es prescindeix de manera absoluta”, conclou l’Audiència Provincial d’Alacant. A més, queda “acreditat, sense ombra de dubtes” que José Joaquín Moya va distraure dels fons municipals, amb ànim de lucre, els 312.000 euros. La sentència considera que s’ha garantit plenament el dret a la defensa dels condemnats i al·ludeix a la documentació aportada per l’empresa constructora i els informes pericials que consten en la causa.

La sentència, contra la qual es pot recórrer, imposa a l’alcalde una indemnització de 162.000 euros a l’Ajuntament de Bigastre i de 162.000 euros, a abonar conjuntament i solidàriament juntament amb l’interventor.