L’excap dels funcionaris valencians amb el PP s’asseu en el banc dels acusats per passar respostes a una amiga en una oposició

Ana Brugger, ex-directora general de Funció Pública amb el Govern del PP, s’asseu dijous en el banc dels acusats per haver-li passat, suposadament, les respostes a un exercici durant un examen d’oposició a una amiga. L’opositora, María Gonzálbez Bernad, assessora de Vox en les Corts Valencianes, s’asseurà al seu costat en el judici que se celebra en la secció primera de l’Audiència Provincial de València.

El ministeri fiscal considera que els fets serien constitutius d’un presumpte delicte d’activitats prohibides a funcionaris públics i d’abús en l’exercici de la seua funció. La fiscal sol·licita una multa de 20.000 euros i tres anys d’inhabilitació per a Brugger i una multa de 10.000 euros i inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic durant un any. L’acusació popular, exercida pel sindicat CGT, demana sis anys de presó i altres tants d’inhabilitació per a l’ex-directora general de Funció Pública i una pena de tres anys per a la seua amiga per un pretés delicte de falsedat documental.

Les dues dones, segons les acusacions, mantenien una relació d’amistat. “Amb el comú acord” que Gonzálbez aprovara la prova d’oposició a tècnic superior de l’Administració de la Generalitat, del grup A1 i celebrada en les instal·lacions de la Universitat de València, Brugger es va instal·lar al fons de la sala i, després de consultar amb el seu telèfon mòbil, va escriure les respostes dels temes en uns quants fulls, “en compte d’exercir la tasca de vigilància encomanada”, segons la fiscal.

Tot seguit, la funcionària va posar damunt la taula de la seua amiga els fulls amb les respostes escrites “de pròpia mà”, valent-se d’informació que va obtindre per raó del seu càrrec de funcionària” durant la vigilància de les proves. Dues funcionàries que vigilaven la prova es van adonar de la presumpta passada i van intervindre els fulls que l’opositora ocultava davall d’un bloc de fulls en blanc. Les vigilants, que van denunciar els fets davant els seus superiors, declaren dijous com a testimonis.

El sindicat CGT afirma en el seu escrit de conclusions provisionals que Brugger “va demanar expressament” que se li assignara l’aula on s’examinava la seua amiga “amb el pretext que aquesta se sentiria més tranquil·la”. “Ana Brugger va situar la seua amiga en un racó prop del final de l’aula amb el propòsit de tindre-la a prop per donar-li més tard els fulls amb les respostes de la prova”, assegura l’acusació popular.

Quan les dues vigilants van detectar la presumpta irregularitat, l’opositora “es va posar molt nerviosa” i va intentar ocultar els fulls. Una altra opositora que s’enfrontava a l’oposició “va comentar que aquells fets eren una vergonya”. L’excap dels funcionaris valencians amb el PP, segons l’escrit de CGT, va dir que el que havia fet “era una ximpleria i no ho tornaria a fer més”. Les funcionàries que van presenciar els fets van redactar una denúncia que figura com a annex a l’acta de l’examen. La Generalitat va obrir un expedient disciplinari.

La funcionària al·lega que els papers manuscrits “obeeixen a unes notes sobre el manual (...) sobre el qual estava efectuant un treball”. Així doncs, el fet d’“haver repartit un grapat de fulls en blanc i en el fons dels fulls amb les seues notes” no suposa un delicte segons el Codi penal, assegura la defensa de la funcionària.

A més, afirma l’escrit, totes dues dones no es van comunicar “a l’aula” i l’examen de l’assessora de Vox “no es va invalidar”. “Després de l’incident en què es van requisar els fulls objecte de disputa, María [Gonzálbez] va continuar efectuant l’examen i els seus fulls d’examen es van introduir com els de la resta dels opositors en un sobre que es va tancar i es va lacrar”.

Brugger està adscrita actualment al servei de formació i estudis de la Conselleria de Justícia. La seua amiga María Gonzálbez és assessora del grup parlamentari de Vox en les Corts Valencianes.