L'exdirector d'una empresa pública al·lega en el judici que quatre consellers del PP van avalar les seues despeses de 105.000 euros en festius

Felipe Espinosa, exdirector de l'empresa pública Vaersa, va gastar amb la Visa Or de la mercantil 105.397 euros en restaurants, la revisió del seu Jaguar, gasolina, compres en establiments comercials i fins i tot en el veterinari. La defensa de l'antic alt càrrec, nomenat pel PP, ha al·legat que totes les despeses van ser avalades per quatre consellers populars dels quals depenia la mercantil pública (Esteban González Pons, José Ramón García Antón, Juan Cotino i Isabel Boing). Espinosa, condemnat en tres ocasions per fets similars, s'ha assegut aquest dilluns davant un tribunal del jurat, acusat per un presumpte delicte continuat de malversació de cabals públics.

L'exdirector de Vaersa s'enfronta a una petició de pena per part del Ministeri Fiscal de sis anys de presó i d'inhabilitació absoluta durant 15 anys. Per a justificar les despeses presumptament irregulars de la seua Visa Or de la mercantil pública, per un valor global de 105.397 euros, la defensa d'Espinosa ha argumentat que l'home treballava els set dies a la setmana i sense horari fix.

Així, les despeses en restaurants prop del seu domicili i en cap de setmana correspondrien a menjars amb clients i proveïdors, els bitllets de 500 euros que treia en caixers automàtics amb la Visa Or eren "bestretes d'efectiu" per a viatges i desplaçaments. Espinosa va traure bitllets de 500 euros en 48 ocasions, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia.

La defensa ha al·ludit a "l'enorme esforç i dedicació extra de temps" de l'alt càrrec, que fins i tot hauria usat els caps de setmana per a aqueixes suposades reunions. El seu objectiu: millorar els rendiments de l'empresa i crear nous llocs de treball.

La fiscal s'ha preguntat si Espinosa "treballava en el club social" de la luxosa urbanització en la qual viu i en el qual va fere abundants despeses de restaurants en cap de setmana. La representant del Ministeri Públic fins i tot s'ha permés fer broma amb el suposat 'stakhanovisme' de l'exdirector de Vaersa: "És per a donar-li la medalla al mèrit del treball".