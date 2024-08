L’habitatge de segona mà es dispara l’últim any un 20% a València i un 15% en el conjunt del territori valencià

L’habitatge de segona mà a la Comunitat Valenciana el juliol del 2024 va tindre un preu mitjà de 1.859 euros per metre quadrat. Aquesta xifra va registrar un repunt del 2,26% davant de juny. Interanualment, es va produir una pujada del 14,89%, la tercera més significativa del país. Això es desprén de l’informe mensual de preus de venda del portal immobiliari pisos.com.

La valenciana va ser la setena autonomia més cara d’Espanya, per darrere de les Balears (4.524 €/m²), entre altres. Quant a l’habitatge de segona mà a Espanya, el juliol del 2024 va registrar un preu mitjà de 2.345 euros per metre quadrat, cosa que es tradueix en un ascens mensual de l’1,74%. D’un any a l’altre, la xifra registrada va marcar una pujada del 13,23%.

Mensualment, les tres províncies valencianes van créixer. Castelló (2,68%) va registrar l’ascens regional més rellevant. Respecte de l’any passat, també van veure incrementats els preus totes. València (16,79%) va marcar el quart ascens més intens d’Espanya. En qüestió de preus, Alacant (2.066 €/m²) va ser l’onzena província més cara d’Espanya, mentre que Castelló (1.242 €/m²) va ser la més barata del territori.

Pel que fa a les capitals valencianes, les tres van pujar davant de juny. Alacant (2,62%) va donar el desé repunt nacional més rellevant. Totes les capitals valencianes van créixer d’un any a l’altre. València (20,06%) va ser la tercera en el rànquing nacional d’increments. Amb 1.428 euros per metre quadrat el juliol del 2024, Castelló de la Plana va ser la huitena capital de província més assequible d’Espanya. València (2.861 €/m²) va ser la novena capital espanyola més cara.

Idealista, per part seua, situa la pujada del preu de la vivenda usada en el 11,5% des de juliol de 2023 en la Comunitat Valenciana, mentres que per capitals, a Alacant l'increment se situa en el 18% i a València en el 16,1%. La província valenciana en la que més han crescut els preus és Alacant, amb el 11,3%.

Polvoritzant rècords mes a mes

El preu de l’habitatge polvoritza rècords mes a mes. La raó que subjau després de l’encariment imparable de les propietats residencials és la falta de producte. No obstant això, Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, puntualitza que “no sols l’oferta d’habitatges és escassa, sinó que, a més, no està adaptada als perfils de la demanda que des de fa uns anys van consolidant-se”.

Font posa l’exemple de les llars unipersonals, una tendència a l’alça: “Hi ha moltes persones que no poden viure soles perquè les cases en venda són grans i excedeixen el seu pressupost, per la qual cosa han de compartir pis si volen economitzar o pagar un lloguer molt alt si prefereixen ser inquilins en solitari”. D’altra banda, Font apunta al sector sènior, “amb unes necessitats molt específiques a què la segona mà té complicat donar resposta”.

Quant al finançament, el portaveu del portal immobiliari recorda que “la pujada dels tipus va contindre la pulsió compradora, però no prou per a impactar en els preus”. Ara que el Banc Central Europeu (BCE) ha començat a relaxar la seua postura, “les condicions hipotecàries seran menys dures i l’interés de la demanda es reforçarà, cosa que no ajudarà a relaxar la pressió en els preus”, confirma Font.

El lloguer també s’encareix

Pel que fa al preu del lloguer, a Espanya puja un 10,4% interanual fins a establir-se en 13,1 euros el metre quadrat al juliol, segons l’últim informe de preus publicat pel portal immobiliari Idealista. En l’últim trimestre, el preu ha pujat un 1,3%, mentre que en l’últim mes s’ha registrat un lleuger descens de l’1,6%.

Totes les capitals espanyoles tenen preus superiors respecte de juliol de l’any passat i València se situa en 14,1 euros el metre quadrat, un 17,6% més que fa dotze mesos, mentre que a la ciutat d’Alacant l’increment s’ha situat en el 14,1%. Per províncies, el lloguer ha crescut un 16,7% l’últim any a València, mentre que en el conjunt de la Comunitat Valenciana aquest augment ha sigut del 14,1%.