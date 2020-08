L'hostaleria i l'oci nocturn reclamen en una manifestació a Benidorm que s'alcen les restriccions al sector malgrat els rebrots

Les associacions empresarials de l'oci i la restauració s'han manifestat aquest diumenge a la ciutat de Benidorm per a exigir "respecte" al sector i que les restriccions per l'evolució de la pandèmia del coronavirus es prenguen "en arranjament a la realitat de cada zona".

La protesta ha partit sobre les 11 hores de l'avinguda d'Europa i ha finalitzat en la plaça de l'Ajuntament, convocada per associacions com Abreca-Cobreca -representant de bars i restaurants-, l'Associació Empresarial d'Agències de Viatges de Benidorm (Avibe), Ociobal -de locals d'oci i discoteques-, Aptur -apartaments turístics-, l'Associació de Càmpings de Benidorm i Aico -xicotet comerç-. A la marxa no ha acudit la potent patronal hotelera Hosbec, a la qual els manifestants han cridat a sumar-se en futures reivindicacions.

Durant la marxa, s'han pogut llegir pancartes amb lemes com "Benidorm destine segur", "respecte per al sector turístic", "ajudes al lloguer del local comercial" o "justícia per a la restauració, l'oci, el comerç, l'hostaleria i els serveis".

Els convocants han llegit un manifest en el qual, enfront de la pandèmia, s'apliquen les mesures específiques "segons a la realitat de cada zona" i "no per informes de dubtosa fiabilitat emesos per un comité d'experts d'incerta procedència" que "aboquen al tancament" dels establiments".

Els col·lectius empresarials han criticat els "continus despropòsits" i la "falta d'organització i programació" que el Govern d'Espanya "ha demostrat" en la crisi sanitària de la COVID-19 i que "penalitza i endeuta a l'empresari, al comerciant i a l'autònom".

En aquesta línia, han celebrat que des de Confederació d'Hostaleria d'Espanya haja emprés accions judicials per a demanar la suspensió cautelar de l'acord del 18 d'agost sobre les noves mesures de prevenció enfront de la COVID-19, que inclou el tancament de l'oci nocturn, i han indicat que "ara és el conjunt del sector turístic qui li demana al president del Govern, als seus Ministres i al govern autonòmic l'aplicació de mesures de xoc".

ERTE fins a març de 2021

En matèria laboral, les associacions han reclamat prolongar fins al 15 de març de 2021 els ERTE per als treballadors del sector turístic i el comerç i habilitar la possibilitat de sol·licitar expedients de caràcter parcial i/o temporal, arranjament a l'activació del consum sense penalitzacions per a les empreses.

Així mateix, han exigit la bonificació de les quotes empresarials a la seguretat social per als sectors implicats en les destinacions turístiques com Benidorm i el" pagament del 100% als treballadors", així com mesures d'exempció i/o bonificació de la despesa que assumeixen les pimes i autònoms enfront de la seguretat social dels treballadors que estiguen en ERTES més de tres mesos.

A més, han demanat la creació de bons turístics que "fomenten el turisme intern" o un paquet vacacional igual o similar a l'Imserso però dirigit a un perfil "més familiar i de gent jove" que "reactiven l'activitat i estimulen el viatge en les destinacions turístiques nacionals".

En l'àmbit social, han advocat per potenciar corredors de les destinacions turístiques segures mitjançant campanyes promocionals per al gaudi del turisme nacional i internacional.

Per a això, han reclamat tests ràpids en estacions i aeroports en origen i campanyes promocionals per a "recuperar el turisme i la imatge d'Espanya" promogudes des de Turespaña en coordinació amb la Generalitat que aconseguisquen "transmetre confiança i seguretat, sobretot en aquelles zones o països en què la COVID-19 estiga més controlada".

Entre les reivindicacions es troba també el reconéixer a les destinacions segures i la consegüent flexibilització de les mesures per a les destinacions turístiques que així ho acrediten.

Unificar dies festius per a incentives els viatges

Els col·lectius empresarials també han apostat per unificar els dies festius per a incentivar els viatges d'oci i descans i formalitzar una taula de treball per a unificar els dies festius en l'aspecte laboral i escolar amb l'objectiu d'incentivar els viatges i reduir els costos de producció per a les empreses.

En matèria econòmica, han reivindicat ajudes a fons perdut per a les despeses fixes de lloguer dels locals comercials i mesures fiscals arranjament a la situació actual. D'igual manera, han sol·licitat l'aprovació d'una reducció temporal de l'IVA per als serveis d'hostaleria, restauració i productes de primera necessitat amb l'objectiu de "afavorir i incentivar el consum".

"És hora de sumar entre tots i, per als governs nacional i autonòmic, és hora d'escoltar i d'aprendre dels qui estem tots els dies a peu de carrer", han assegurat les organitzacions en el manifest, al mateix temps que han demanat "intensificar" les relacions amb el sector turístic per a "escoltar les seues peticions i atendre les seues demandes"

Finalment, han demanat el suport "contundent" a les empreses i autònoms del sector turístic de Benidorm, perquè "en el dia a dia som nosaltres els qui garantim la cohesió social i la prosperitat econòmica de tot el territori".

L'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, s'ha reunit amb els representants de les entitats organitzadores per a conéixer "de primera mà" les seues reivindicacions i ha destacat l'"èxit" de l'organització i el "comportament exemplar" dels participants en la manifestació, que, segons ha afirmat, "en tot moment han mostrat un escrupolós respecte cap a les mesures de seguretat i higiene sanitàries".