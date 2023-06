L’informe policial que ratifica la versió de Mónica Oltra estava a punt dues setmanes abans de les eleccions del 28M

Una interlocutòria dictada pel titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de València, encarregat de la investigació de la gestió de l’antiga conselleria de Mónica Oltra en relació als abusos del seu exmarit a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana, ha revelat que un informe policial clau de la causa estava a punt una mica més de dues setmanes abans de les eleccions autonòmiques i municipals del 28M.

Es tracta de l’anàlisi dels correus electrònics entre Oltra i el seu equip del gabinet de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives durant les dates en què es va encarregar un informe intern sobre la denúncia de la menor, a pesar que la Fiscalia investigava els fets. El jutge instructor va acceptar la petició de l’associació Gobierna-te, de l’agitadora ultra Cristina Seguí que exerceix l’acusació popular, d’analitzar els correus electrònics.

La peça separada tira per terra la tesi de l’acusació popular d’extrema dreta segons la qual es podrien esborrar correus electrònics incriminatoris. A més, l’informe policial també conclou que l’ex-vicepresidenta del Govern valencià, que va dimitir després de la seua imputació en la causa, no va intercanviar cap correu electrònic amb el seu equip de gabinet ni els seus alts càrrecs sobre la denúncia per abusos cap al seu exmarit.

També ratifica la versió que va donar Oltra davant el jutge: va ordenar al seu equip que indagara què havia passat després d’assabentar-se el 4 d’agost del 2017 que la Fiscalia de Menors investigava el seu exmarit després d’haver rebut en el domicili que encara compartien una interlocutòria. De fet, els correus electrònics que s’intercanvien en el seu gabinet comencen el 8 d’agost.

Quatre mesos després de la dimissió d’Oltra, el 25 d’octubre de 2022, l’instructor va acordar l’obertura d’una peça separada parcialment secreta que s’ha anat prorrogant des de llavors. En una interlocutòria notificada a les parts dimarts, el jutge acorda l’alçament parcial del secret. L’informe, a què ha tingut accés elDiario.es, signat per un inspector del Grup Tècnic Operatiu de la Brigada Provincial de Policia Judicial, porta data del 10 de maig passat.

No obstant això, no ha sigut fins una setmana després de les eleccions del 28M que s’ha dictat l’alçament parcial del secret de la peça separada. L’ofici sobre les gestions policials practicades va ser unit a la peça separada el 16 de maig. Finalment, el 26 de maig (la vespra de la jornada de reflexió del 28M), la Fiscalia va dictaminar que s’havia “culminat” el propòsit amb què es va incoar la peça separada dels correus electrònics.

Es tracta d’un informe policial clau per a la causa. El ministeri públic i el jutge instructor mantenen que l’equip d’Oltra hauria maniobrat per desacreditar amb un informe intern la versió de la menor que va denunciar els abusos de l’exmarit de la dirigent de Compromís. Oltra va dimitir com a vicepresidenta i consellera d’Igualtat de la Generalitat Valenciana el 21 de juny del 2022, després de la seua imputació per part de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

La mateixa Oltra i el seu equip, per part seua, defensen l’actuació del departament autonòmic i mantenen que es tracta d’una estratègia de lawfare per part de l’extrema dreta (a més de Cristina Seguí, l’acusació particular l’exerceix l’advocat neofeixista José Luis Roberto).

La peça separada descarta que hi haja correus d’Oltra sobre la pretesa maniobra. “Havent-se culminat d’aquesta manera el propòsit amb què es va incoar aquesta i es va declarar el secret parcial, no subsisteix ja el motiu per a mantindre aquesta situació de secret per a les parts personades, per la qual cosa ha d’alçar-se el secret d’aquesta peça”, diu la interlocutòria del jutge.