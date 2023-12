L’ús de targetes de prepagament amb càrrec al compte dels grups com la usada per Vox a València està “prohibit”

L’interventor de l’Ajuntament de València no permet l’ús de targetes de prepagament com les que utilitza el grup municipal de Vox des de desembre de l’any 2021 i l’existència i l’ús de la qual, així com els pagaments efectuats amb aquesta, s’ha ocultat.

Tal com ha avançat elDiario.es, el 2022 consten càrrecs amb la targeta esmentada en el compte del grup per valor de 5.389 euros i entre gener i juny de 2023, període en què s’enquadra l’informe de la Intervenció que reclama la devolució de 16.874,18 euros sense justificar, 6.042,71 euros.

A més, segons el certificat bancari, a què ha tingut accés aquesta redacció i que es va expedir el 14 de setembre passat, queda acreditat que el 16 de juny de 2023 el saldo en el compte del grup era de tan sols 1.800 euros, cosa que es contradiu amb la versió oficial de la formació d’extrema dreta: “És cert que no s’han justificat 16.874,18 euros en despeses, però ho és per la senzilla raó que aquests diners no s’han gastat i estan, com el mateix informe de la Intervenció recull, en el compte corrent del grup municipal (11.799,51 euros) i en caixa (5.022,08 euros)”, van dir, cosa que es contradiu amb la documentació.

El regidor del PSPV Borja Sanjuán ha afirmat que, “del compte del grup municipal, que només en pot ser un legalment, no es poden tindre targetes de prepagament, està prohibit, per tant, si reconeixen que tenen una targeta de prepagament han fet un ús indegut de recursos públics”.

L’edil socialista ha afegit que “el problema no és només que falten els diners, que falten, el problema ací és que amb aquests diners no poden haver-se finançat, no n’hi ha prou que tornen els diners. Si es demostra que amb aquests diners s’han finançat despeses electorals, encara que després els tornen, estan utilitzant els diners públics de l’Ajuntament destinats al grup municipal com si fora un prestador i els diners no estan per a això”.

Segons la informació publicada per aquesta redacció, l’exregidor de Vox Vicente Montañez assegura que “el grup municipal rebia els pagaments de l’Ajuntament per un únic compte i mai va haver-hi una caixa”, i afig que “per a les despeses menudeses disposava d’una targeta de recàrrega que tenia Jerome Garris, secretari del grup municipal, per ordre expressa de la direcció de Vox a Madrid”. Per tant, adverteix que “hi ha traçabilitat de totes les despeses en què ha incorregut el grup, així com de qui ha disposat d’aquesta quantitat a través dels extractes del compte bancari i dels extractes de la targeta recarregable”.

Sobre aquest tema, Sanjuán denuncia que “el secretari municipal que porta els comptes continua sent el mateix aquest mandat, perquè és un enviat de Madrid, segons ha dit l’exregidor; els comptes estaven visats per l’anterior portaveu, que continua sent regidor, i l’altre dia el senyor Badenas, portaveu actual, es va llevar del mig dient que era alguna cosa del passat, per la qual cosa no s’entén que mantinga el mateix responsable de comptes que ha fet desaparéixer 16.000 euros i que tenia una targeta prepagament, que això en terminologia de la Intervenció de l’Ajuntament és com tindre una targeta en B. Manté el mateix responsable dels comptes, manté un regidor de l’anterior grup a qui no ha demanat responsabilitats, hui dia encara no ha reintegrat els diners, no diuen on estan, no els han justificat ni han dit en què s’ho han gastat i si, de sobte apareixen aquests diners i els tenen per a tornar, l’única explicació legal, encara que siga una mica rara, és que aquests diners estiguen en el grup municipal en bitllets; és l’única explicació si no estan en el compte i no s’han gastat”.

L’exedil de Vox Montañez també assegura que “la comptabilitat que s’aporta la feia per Fran Egea, assessor del grup assignat a José Gosálbez i supervisada pel portaveu del grup municipal llavors José Gosálbez i reportada a Madrid a Juan Sevilla, de l’Àrea de Gestió de la Vicesecretaria Nacional d’Organització, que també tenia accés com a supervisor als comptes bancaris del grup”. Això forma part, segons ha comentat, “del procediment establit per la Direcció de l’Àrea Intermunicipal de Vox a Madrid i a què estaven tots els membres del grup sotmesos”.

L’exregidor afirma que “la persona designada per Madrid i imposada per la Vicesecretaria Nacional d’Organització per al control del grup i l’operativa bancària i la supervisió d’aquesta era Jerome Garris, persona de la màxima confiança de la direcció i de Santiago Abascal i que, per aquest motiu, ocupava la secretaria del grup”. I Recorda que va ser Montañez mateix qui va destapar “les presumptes irregularitats en la gestió de les assignacions als grups municipals mitjançant escrit remés a la Fiscalia i del qual es van fer ressò en el seu moment els mitjans de comunicació”.

Finalment, revela: “El 27 de juliol de 2023 vaig denunciar davant l’Agència Valenciana Antifrau les irregularitats detectades i aquesta denúncia es va ampliar amb l’aportació de més proves i documentació l’11 de desembre de 2023. A més el 18 de desembre passat vaig sol·licitar a l’Ajuntament per registre d’entrada poder intervindre en l’últim ple del dimecres 20 de desembre per ser persona afectada per aquests informes, per a poder explicar i argumentar tot això, cosa que se’m va impedir per part del secretari del ple”.