Les cinc hores en blanc de Mazón en la DANA: d'un dinar privat a arribar tard a la reunió clau

L’actuació del president Carlos Mazón durant la jornada de la catàstrofe de la DANA del dimarts passat 29 d’octubre és la clau principal per a desentranyar què va fallar en l’actuació de la Generalitat Valenciana. Totes les fonts consultades per aquest diari durant aquesta setmana tràgica –siguen del PP, de l’executiu valencià o de diverses agències implicades en la resposta a la catàstrofe– coincideixen que Mazón va arribar extremadament tard (cap a les 19.30) a la primera reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) a l’Eliana, epicentre de la resposta a l’emergència. Quan hi va arribar, amb una situació totalment descontrolada, encara va retardar més el desenvolupament del Cecopi pel fet d’haver d’explicar els tècnics a Mazón la situació tan delicada. La qual cosa, afegida a la nul·la agilitat de la seua consellera Salomé Pradas, va propiciar que l’alerta s’enviara a les 20.12, per bé que centenars de persones estaven ja atrapades o, directament, mortes.

Abans que Mazón arribara al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, la televisió autonòmica À Punt ja havia retransmés en directe els brutals estralls de la DANA. El president va viure els primers senyals del desastre que s’acostava en el Palau de la Generalitat. El matí d’aquest dimarts havia encadenat tres actes aliens a la DANA sense anul·lar la seua agenda en cap moment.

És més, després de l'últim acte amb la patronal i els sindicats, finalitzat a les 14.30, el president va eixir del Palau a un dinar privat, segons ha pogut saber elDiario.es. Tal era la despreocupació del cap del Consell a eixes hores que no es va connectar al Cecopi de les 17.00 hores ni tan sols per videoconferència, com van fer altres institucions. On va estar el president entre les 14.30 hores i les 18.45 quan rep una trucada de la consellera Pradas alertant del risc de desbordament de la presa de Forata?

Una altra de les fonts consultades, pertanyent a una de les agències que participa en la resposta a la tragèdia, assegura que el Cecopi es va convocar “ultratard” d’acord amb la gravetat extrema de la situació, ja seriosament empitjorada durant el migdia i fins i tot abans. Malgrat els senyals, el cap del Consell va abandonar el Palau de la Generalitat i es va desplaçar a un acte de la Conselleria de Sanitat a l’altre cap de la ciutat.

Una font del PP sosté que l’equip de Mazón pensava que la DANA “causaria alguna inundació, com és habitual a València, però sense importància”. “Fins que no va ser irremeiable, no van prendre consciència de la gravetat de la situació, ací ja no hi havia res a fer, van enviar l’alerta a la desesperada”, afirma la mateixa font, que incideix en un aspecte rellevant per a entendre l’actuació de Carlos Mazón i el seu equip: “Només confia en [José Manuel] Cuenca i Cayetano [García Ramírez], que són dues persones incapaces de gestionar l’Administració”, recorda en referència, respectivament, al secretari autonòmic del Gabinet del President i al secretari autonòmic de Presidència, dos alts càrrecs que han estat tota la setmana braç a braç amb el cap del Consell, en una mena de politburó bunqueritzat.

La consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, va convocar la reunió del Cecopi poc abans de les 17.00. No obstant això, una font implicada en l’operatiu –permanentment escandalitzada des de dimarts passat– considera que, tenint en compte els senyals del desastre que s’acostava, “s’hauria d’haver convocat a les 15.00” a tot estirar.

Una font de l’executiu valencià confirma que Pradas es dedicava, molt atabalada i bloquejada, a entrar i eixir de la sala del Cecopi mentre tractava de contactar amb Mazón telefònicament. “La consellera no sabia què fer”, recorda la mateixa font.

En les agències implicades en la resposta a la catàstrofe, nombroses fonts ressenyen el caos i la descoordinació que ha regnat en els Cecopi cada dia. I, especialment, en el primer de la vesprada del dimarts passat. Fins a les 17.00, segons fonts de l’executiu autonòmic, en el Cecopi no se sap encara tota la informació al detall. Diversos dels responsables implicats en la resposta a l’emergència es van connectar telemàticament a la reunió. Però no Mazón, que romania en el Palau de la Generalitat.

Una font present en la reunió del Cecopi assegura que, cap a les 18.45, la consellera va contactar telefònicament amb Mazón per a comunicar-li el risc de desbordament de la presa de Forata. Només en aquest moment, el president va eixir del Palau de la Generalitat en direcció al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana.

Fonts oficials de Presidència de la Generalitat asseguren que Mazón estava “treballant i informat puntualment”. “És quan se li comunica el risc de trencament de la presa de Forata quan s'incorpora físicament i immediatament a la reunió del Cecopi”, agreguen les mateixes fonts. De fet, ix amb cotxe del Palau –en el centre de València–, a l'Eliana, a uns 20 quilòmetres de distància.

Presidència descarrega sobre la consellera Pradas la competència de la gestió de la crisi: “Es trobava dirigint el Cecopi, convocat des de les 15.00 hores, com a marca la llei autonòmica”.

“Hi va arribar Mazón i ho va alentir tot, perquè els tècnics li ho van haver de tornar a explicar”, afirma una font coneixedora de les interioritats d’aquell catastròfic primer Cecopi. “No pot ser que es posaren al capdavant els polítics”, postil·la la mateixa font en referència a Mazón i a la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas.

Una altra font implicada en el desplegament des del primer minut dubta també de la capacitat de l’equip d’Emergències de la Generalitat Valenciana: “Són molt fluixos i no estan preparats”. Es tracta dels alts càrrecs que van substituir l’equip anterior de la consellera de Vox Elisa Núñez. Amb el repartiment de les competències en el primer executiu de Mazón i els seus socis d’extrema dreta, la gestió de les Emergències va recaure en un partit àmpliament conegut pel seu negacionisme climàtic i molt més interessat en la competència autonòmica dels festejos taurins, el món de què provenia l’extorero i vicepresident valencià llavors, Vicente Barrera.

Amb l’eixida del partit de Santiago Abascal de l’executiu valencià, Salomé Pradas va assumir les competències de Justícia i Interior. De fet, tal com ha informat aquest diari, la consellera va tindre vacant tres mesos el càrrec de director general d’Interior, amb funcions delegades en matèries com ara Protecció Civil o la Policia autonòmica, unes competències transcendentals en la resposta a qualsevol emergència.

Mazón va escollir personalment el candidat per a cobrir el lloc, nomenat per decret poques hores abans de la catàstrofe: l’expert taurí Vicente Huet, amb una trajectòria curricular limitada a la seua experiència laboral en una empresa del sector de l’empaquetatge sostenible i a la política municipal en el PP (va ser alcalde de Barxeta i cap de gabinet del president de la Diputació de València, el popular Vicente Mompó). La prioritat imposada al nou director general eren els festejos taurins, un calador de vots en disputa entre la dreta i l’extrema dreta.

La capacitat de la consellera Pradas

Entre els populars valencians quasi ningú dona suport a la gestió de Mazón, convertit en una mena de zombi polític. Menys encara a Salomé Pradas. Nombrosos càrrecs o excàrrecs del partit deixen com un drap brut el president i la consellera, en privat i sense pietat. També hi ha silencis eixordadors.

Una font del PP afirma categòric en referència al departament que dirigeix Salomé Pradas: “No crec que cap alt càrrec en aquesta conselleria estiguera capacitat per a gestionar l’emergència, els ha sobrepassat”. La mateixa font assegura que la capacitat de la consellera titular de la resposta a les emergències és “limitada”. “S’ha vist que li va gran”, afig.

La consellera Pradas va haver d’afrontar la gestió inicial i la presa de decisions en solitari mentre Mazón acudia fins al Cecopi, a pesar que “no té experiència en gestió”, recorden.

La fallada garrafal en la resposta a la catàstrofe pinta un panorama extremadament complicat per als populars valencians. El seu líder ja és sinònim d’incompetència i resulta molt negativament qualificat per les fonts consultades.