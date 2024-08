Les Corregudes de Joies, una cursa centenària a cavall per la platja de Pinedo

Les populars Corregudes de Joies tornen des d'este dilluns a la platja de Pinedo com un símbol de l'arrelament de les festes tradicionals en les pedanies de la ciutat. Esta vesprada és una jornada d'entrenaments i revisions veterinàries. Serà entre el dimarts 13 i el dijous 15 d'agost quan una dotzena de cavalls competisquen al galop en l'arena. És un esdeveniment que se celebra des de fa més de 140 anys i que organitza l'Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, en col·laboració amb l'Ajuntament de València a través de l'alcaldia pedània i la Fundació Esportiva Municipal.

Es tracta de tot un esdeveniment que coincidix amb la celebració de la Festa Grossa de Pinedo, en honor a la Verge del Rosari. Genets i amazones competixen en carreres de 700 metres sobre l'arena de la platja, a lloms dels seus cavalls i sense utilitzar cap mena de cadira de muntar. Esta festa tradicional la van iniciar els antics llauradors, que competien per aconseguir la preuada joia, un mocador de seda sobre una corona de llorer que es regalava a la dona estimada en finalitzar la carrera.

En l'actualitat, el premi continua sent el mateix, però en la prova intervenen tant genets com amazones, procedents de diversos municipis, en un enfrontament de tots contra tots durant els tres dies que duren les corregudes. L'organització ha disposat una graderia per al públic i una altra de menors dimensions i en el costat contrari, arran de mar, per a la premsa i els equips de televisió.

Este dilluns 12 d'agost, a partir de les 18 hores i en la zona pròxima al camp de futbol del carrer Mossén Cuenca, els veterinaris procediran a la revisió dels animals i de la seua documentació. Esta mateixa vesprada, genets i amazones efectuaran els primers entrenaments. Les carreres se celebren els dies 13, 14 i 15, en l'arena de la platja de Pinedo a partir de les 18 hores. L'última jornada acull habitualment el lliurament de trofeus i una degustació popular d'orxata.

Festa d'Interés Turístic Provincial

En 2022, les Corregudes de Joies de Pinedo van ser declarades per la Generalitat Festa d'Interés Turístic Provincial, a instàncies de l'Ajuntament, per fomentar el desenrotllament cultural, social, esportiu i artístic, així com els valors de l'esforç, la companyonia, la disciplina, el respecte al medi ambient i als animals.

Per això, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, a instàncies de la regidora delegada de Pedanies i primera tinenta d'Alcaldia, María José Ferrer San Segundo, va concedir el passat 1 de març una subvenció de 30.000 euros a l'Associació Corregudes de Joies i Sant Antoni Abat de Pinedo, per la seua labor de conservació i promoció de la festa. Esta ajuda permet a l'entitat afrontar els gastos habituals derivats de l'organització i celebració de l'esdeveniment, que inclouen la participació de les cavalleries, els servicis veterinaris, trofeus, lloguer d'escenari i graderies, servici de seguretat, ambulància i la publicació del llibret, entre altres. La subvenció municipal per a l'esdeveniment en 2024 s'ha incrementat en 5.000 euros respecte a l'edició anterior, que va ser de 25.000 euros.