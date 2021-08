Les Falles de la pandèmia, sense públic al carrer i a la recerca d’espectadors

La setmana vinent se celebren les Falles de la COVID, una celebració que està pendent des de març del 2020 i que estarà condicionada per les mesures davant del coronavirus. Així doncs, els actes públics –com l’ofrena– se celebraran amb màscara i sense presència ciutadana al carrer, a més de restriccions, com la limitació d’aforaments o l’avançament en dues hores de la cremà per poder complir el toc de queda, vigent entre la 1.00 i les 6.00 h fins al dilluns 6 de setembre.

No obstant això, els actes fallers a la ciutat de València es podran seguir a través de la petita pantalla per À Punt Mèdia. La televisió pública valenciana està ultimant els detalls per retransmetre, entre el 30 d’agost i el 5 de setembre, els actes d’un calendari completament inusual per la pandèmia. “Aquestes Falles de setembre es podran gaudir amb prudència des de casa per les limitacions del toc de queda”, ha assenyalat des d’À Punt Mèdia. L’objectiu és “viure les Falles en primera fila de la manera més segura possible”.

La programació inclourà, del dimecres 1 al diumenge 5 de setembre, l’emissió de les mascletades disseminades per la ciutat de València, a partir de les 13.00 h, conduïdes pel periodista Ferran Cano. El dimecres 1 de setembre es retransmetrà la plantà de les falles i la Nit de l’Alba amb els castells de focs artificials a partir de les 22.00 h. El programa Bona vesprada i els informatius també oferiran tota l’actualitat amb els guanyadors dels ninots indultats i dels premis a les millors falles de la Secció Especial.

L’ofrena, que enguany estrena recorregut per les obres de la plaça de la Reina, estarà tancada al públic i regulada per garantir les mesures sanitàries per la COVID-19. Presentada per Clara Castelló, Gemma Juan i Ferran Cano, l’ofrena serà el divendres 3, des de les 16.00 fins a la mitjanit i dissabte 4, al matí, a partir de les 09:00 fins a les 13.00, i continuarà també a la vesprada i la nit.

La cremà de les falles es retransmetrà el diumenge 5 a partir de les 21.00 h amb un programa especial amb Màxim Huerta, Ferran Cano, Joan Espinosa i Maria Fuster.

Un web especial de Falles

En apuntmedia.es/falles hi haurà detallat el seguiment especial que À Punt dedica a les Falles, amb el calendari de tota la programació, la possibilitat de seguir en directe els actes per reproducció en continu o reviure’ls després a la carta.

Així mateix, els participants en l’ofrena podran buscar-se en el web per veure el seu pas per la plaça de la Mare de Déu. L’acte estarà disponible a la carta segmentat per hores per facilitar-ne la visualització.