Les Falles passen la prova: una festa de masses sense impacte en la pandèmia

Les Falles han superat la prova amb nota. La festa gran de València, juntament amb la Magdalena de Castelló, va ser la primera de masses que es va suspendre a Espanya pel fet de coincidir pràcticament amb la irrupció de la pandèmia.

També va ser la primera a recuperar-se entre l’1 i el 5 d’aquest mes de manera parcial i amb restriccions estrictes, però amb un resultat molt satisfactori, ja que, malgrat els dubtes suscitats en alguns àmbits sobre la conveniència de la celebració, finalment no s’ha detectat un augment dels contagis. Ans al contrari, han seguit per la senda del descens encetada setmanes abans, cosa que de ben segur marcarà el camí a seguir a la resta de festes populars.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, va mantindre dilluns una reunió telemàtica amb la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, per saber de primera mà les dades sanitàries vinculades a la pandèmia per la COVID-19 una vegada superats els 14 dies des de la finalització dels actes fallers desenvolupats durant la primera setmana de setembre.

En aquest sentit, els dos van posar damunt la taula unes dades que, lluny de reflectir cap repunt de la pandèmia, mostren una evolució que permet que la ciutat estiga en aquests moments en una situació millor que la de fa tres setmanes. Així doncs, quant a la incidència acumulada en els últims 14 dies, la setmana dels actes fallers va començar amb una taxa de 166,08 per cada 100.000 habitants i dilluns aquesta taxa és a la ciutat de València de 58,73, només a 8 punts del risc baix.

Galiana va mostrar la seua satisfacció pel fet que “les dades sanitàries vagen de la mà no sols del que vam defensar durant molts mesos en referència a la responsabilitat i el compromís del món faller, sinó també del comportament de la immensa majoria de falleres i fallers que vam veure entre la nit de la plantà infantil i la nit de la cremà”.

En aquest sentit, va reivindicar el “principal teixit associatiu de la nostra ciutat com una població responsable, que mai ha sigut part del problema i sempre ha fet costat per ajudar a combatre’l”.

Galiana va destacar que “amb aquestes dades donem per complits tots els grans objectius dels actes fallers de setembre: màxima responsabilitat per a seguir totes les directrius sanitàries per a prioritzar la salut i la seguretat de totes i tots i, al seu torn, poder tancar un cicle tant en el vessant econòmic com en el social i emocional de la nostra festa gran. Calia, per garantir la supervivència del nostre gran patrimoni cultural immaterial de la humanitat, poder fer que els artistes fallers veieren cremar les seues falles del 2020 i pogueren treballar amb tranquil·litat en les del 2022, que els indumentaristes i orfebres tingueren un baló d’oxigen amb els actes de setembre i que també pogueren repuntar amb vista a les pròximes Falles, que els i les floristes veieren alleujada la seua situació amb l’ofrena, que les i els professionals de la música tingueren contractes i que les empreses pirotècniques continuaren comprovant que l’Ajuntament de València dispara el 100% del pressupost destinat a pirotècnia, com ja va passar l’any passat i com continuarà passant l’any que ve”.

“Les dades sanitàries són el millor colofó possible per a tancar cicle i continuar treballant amb la màxima il·lusió en els nous reptes del nostre patrimoni cultural immaterial de la humanitat amb vista a març del 2022”, va dir Galiana.

De la seua banda, Navarro va afirmar que “és fonamental a l’hora de valorar el desenvolupament de les festes en temps de pandèmia tindre en compte tant l’avanç en la vacunació, com que s’ha gaudit d’uns actes festius amb restriccions i limitacions, organitzats a l’aire lliure, amb la implicació tant de la corporació com del sector festiu en el compliment del protocol faller, amb una formació específica facilitada per part de Salut Pública per a totes les falles”.