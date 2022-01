Les Magues de Gener traslladen lemes en favor de la diversitat diumenge en una cavalcada estàtica a València

La cavalcada de la Festa de la Infantesa, una expressió cívica, festiva i multicultural que celebra el solstici d’hivern i que protagonitzen les tres Magues de Gener, tindrà lloc de manera estàtica a la plaça de l’Ajuntament diumenge 16 de gener a les 11.30 h, amb mesures sanitàries, d’aforament i accés i la participació de 20 dels 51 grups d’animació habituals. Aquesta cavalcada s’adapta així al protocol de seguretat establit pel govern local per evitar qualsevol risc de contagi.

Les dones que encarnaran les Magues enguany són Daniela Requena (Llibertat), periodista, activista LGTBI i influenciadora; Lucia Beamud (Igualtat), regidora delegada d’Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Pobles de València i Espai Públic de l’Ajuntament de València; i Noria Mulayali (Fraternitat-Sororitat), bibliotubera sahrauí molt valenciana.

Les Magues de gener, que simbolitzen tres conceptes universals com la llibertat, la igualtat i la fraternitat, han mostrat la seua il·lusió i emoció per participar en una iniciativa multicultural i solidària com la Festa de la Infantesa que organitza la Societat Coral el Micalet. Requena ha assegurat que “per a mi ser maga significa moltes coses i al mateix temps tan sols una, tindre la possibilitat de veure les cares de felicitat, il·lusió i emoció dels xiquets i xiquetes és la més gran de les llibertats”.

Beamud, que repeteix com a maga enguany, ha indicat que “volem un món en què totes les persones es respecten: en què homes i dones es cuiden i els majors cuiden els més menuts. Somiar en un demà pròsper és molt important i a aquest objectiu cal arribar des de la certesa que la igualtat és el futur”. La regidora considera que “les Magues de gener representen la tríada democràtica: llibertat, igualtat i sororitat, uns valors que s’han d’ensenyar i reivindicar dia a dia. Perquè només amb aquests podem concebre la igualtat en la seua diversitat”.

De la seua banda, Mulayali ha apuntat que “per a mi, representa transmetre uns valors que, a vegades, oblidem. La sororitat és necessària en qualsevol sector i espai. Ens permet ser i avançar com a persones, especialment com a dones”. Enguany, les varetes màgiques que portaran les magues estan fetes per l’artista Empar Gascó amb flors de teles reciclades i textures diferents.

La Cavalcada de la Festa de la Infantesa estarà protagonitzada per grups de dolçaina i tabal, de dansa, batucades, muixerangues, gegants i cabuts, animadors, associacions, institucions i formacions musicals que provoquen l’alegria de les xiquetes i xiquets al pas d’aquesta desfilada laica que culminarà amb uns breus discursos de les Magues de gener i una actuació que oferirà el cantautor de Cocentaina Andreu Valor des del balcó de l’Ajuntament.

Per poder assistir-hi en condicions de seguretat l’organització ha habilitat 700 cadires en el recinte que s’habilitarà a la plaça, que ja s’han reservat de manera gratuïta, encara que s’ha donat la possibilitat d’apuntar-se en una llista d’espera en el web de la Societat per si hi haguera baixes d’última hora.

Els responsables del Micalet garanteixen que s’extremaran les mesures de seguretat i sanitàries: els majors de 12 anys hauran d’ensenyar el passaport COVID a l’entrada del recinte, que estarà delimitat per unes tanques; l’ús de màscara serà obligatori en tot moment per als majors de 6 anys i no s’hi podrà fumar ni menjar; les cadires mantindran la distància necessària, encara que els grups de convivència podran asseure’s junts; l’entrada i l’eixida del recinte haurà de fer-se de manera ordenada i mantenint les distàncies. Les persones sense reserva no podran accedir-hi.

Homenatge a Matilde Salvador

Les Magues regalaran als xiquets en la cavalcada un conte il·lustrat, Matilde Salvador, una vida musical, en què s’aborda la figura de la gran compositora castellonenca, autora de la primera òpera valenciana en valencià, La filla del rei barbut, i l’única dona que ha estrenat una òpera, Vinatea, al Liceu de Barcelona.

La Festa de la Infantesa rendirà així homenatge en el 15é aniversari de la seua mort a Salvador (Castelló, 1918 - València, 2007), una figura molt vinculada al Micalet que la va guardonar amb el premi Miquelet d’Honor el 1993 i va posar el seu nom a l’escola de música. Aquest conte, així com el titulat Les 3 Magues de Gener, amb textos de Cristina Escrivà i il·lustracions de Román Sánchez, es poden descarregar gratuïtament en la pàgina web i en les xarxes socials de la societat musical.

Compromís i generositat

Tonetxo Pardiñas, president de la Societat Coral el Micalet, ha manifestat que “El Micalet agraeix el compromís i la generositat de tots els que fan possible aquesta festivitat que el COVID-19 va impedir celebrar el 2021”. Pardiñas ha subratllat que “extremarem totes les mesures de seguretat i sanitàries en aquesta setena edició en què participaran 51 agrupacions, cosa que considerem un èxit de convocatòria”.

De la seua banda, Cristina Escrivà, coordinadora del projecte i membre de la junta directiva del Micalet, ha destacat que “les Magues de gener és una iniciativa consolidada i enguany volem posar el focus en el respecte a la diversitat, un assumpte nuclear en l’educació dels xiquets”. Escrivà considera que “cal posar en valor la participació i la faena d’associacions, societat civil i la ciutadania en benefici de la infància”.