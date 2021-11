Les paradoxes del passaport COVID: necessari per a visitar a un familiar en una residència tot i que els treballadors no estan obligats a vacunar-se

La Generalitat Valenciana sol·licitava dijous l’aval del Tribunal Superior de Justícia per a poder aplicar el passaport COVID durant un període de 30 dies i en uns sectors determinats: hostaleria (en locals amb un aforament superior a 50 persones), en oci (discoteques, sales de festa, pubs...), serveis recreatius amb servei d’hostaleria (com ara bingos o casinos) i en hospitals i residències per a fer les visites. El president de la Generalitat, Ximo Puig, justificava aquesta mesura recordant que la llibertat “té límits, no existeix el dret de contagiar els altres“.

No obstant això, es dona la paradoxa que, mentre que els familiars de residents i malalts ingressats en centres hospitalaris hauran de presentar el certificat COVID per poder visitar els seus afins, els treballadors dels sectors sociosanitaris no estan obligats a vacunar-se. Segons les dades publicades per la Generalitat, en sanitat, estan immunitzats amb la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus el 99,43% dels 136.606 treballadors. És a dir, uns 700 empleats de la sanitat valenciana no estan immunitzats. En el sector de les residències, un 3% dels 54.252 treballadors tampoc s’han vacunat, més de 1.600 persones.

Tal com recordava divendres la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, des de la Generalitat no es pot exigir la vacunació als empleats sociosanitaris que no vulguen injectar-se el medicament contra la COVID-19, perquè el Govern autonòmic “no té cobertura legal que permeta exigir-la”. D’aquesta manera, el certificat està pensat per a “totes les persones alienes” a la residència, no per als treballadors –igual que passa amb altres establiments en què se sol·licitarà el justificant de vacunació– pel fet que entra en joc “una col·lisió de drets amb un encaix difícil”.

La consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives també ha apuntat que si no hi ha un marc legal que empare la normativa de la vacunació obligatòria per a treballar en uns sectors determinats –com ara sanitat o residències– no es pot exigir. Així doncs, amb la legislació actual, no es pot obligar ningú a vacunar-se: “No hi ha vacuna obligatòria per a aquests sectors ni és una competència autonòmica”.

Els que sí que hauran de presentar el certificat COVID, en qualsevol de les tres modalitats (vacunació, diagnòstic amb una PCR 72 hores abans o un test d’antígens de les 48 hores prèvies i haver passat la malaltia en els sis mesos anteriors), seran, sempre que el TSJCV ho autoritze, les visites –majors de 12 anys– i el personal alié als centres residencials.

El president Ximo Puig també s'ha referit al passaport COVID, que espera que es puga posar en marxa el pròxim 3 de desembre, i ha assegurat que en si mateix "no dona seguretat absoluta", encara que "sí que dona més seguretat". El cap del Consell ha recordat que la pandèmia "no ha passat" i ha insistit que la principal prioritat és la vacunació, "és a dir, que totes les persones que encara no s'hagen vacunat es vacunen i que les que necessiten la tercera dosi es posen en contacte amb els centres de salut per a posar-li-la". "Hem de fer tot el possible per tallar la capacitat de contagis, perquè ens juguem la reactivació econòmica i social", ha conclòs.