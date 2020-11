Les perquisicions sobre les grans empreses de residències de majors: 73 centres amb morts estan sota la lupa de l’Agència Valenciana Antifrau

L’Agència Valenciana Antifrau fa mesos que investiga l’ús dels fons públics que reben les grans empreses del sector de les residències de majors per part de la Generalitat. La investigació d’ofici, tal com ha informat aquest diari, ha sol·licitat a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives els expedients de justificació del finançament públic concedit, el règim d’obligacions de cada adjudicatària, així com la còpia dels expedients que s’hagen obert per l’incompliment de la concessió o de la prestació de serveis assistencials. Atés el volum de documentació, el departament que dirigeix Mónica Oltra ha demanat una pròrroga per poder atendre totes les sol·licituds d’Antifrau.

L’organisme que encapçala Joan Llinares està duent a terme les seues perquisicions sobre un sector que ha estat en el punt de mira per la mortífera tragèdia que han viscut les residències de majors durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. Antifrau investiga singularment els 73 centres valencians que han tingut defuncions d’ancians amb diagnòstic COVID. La complexa xarxa de centres i serveis públics i concertats del sistema valencià d’atenció a la dependència inclou centres públics, de gestió directa (quatre centres amb defuncions) o indirecta (10 amb defuncions); de titularitat de les entitats locals (set); i centres privats de concert social (10).

A més, els centres i els serveis privats la titularitat dels quals correspon a empreses que disposen de places mitjançant contractació pública de la Generalitat presenten tres tipologies diferents: centres d’accessibilitat social (17 centres amb defuncions), que presten un terç de les places creades i mantenen contractes administratius especials per procediment obert; centres amb contractes per a l’atenció especialitzada a persones majors dependents en unitats de trastorns conductuals; i centres amb contracte 3.300, de titularitat privada i que mantenen un contracte administratiu de serveis per a 3.300 places en centres residencials per a persones majors (25 centres amb defuncions).

Així doncs, Antifrau està analitzant els expedients de justificació del finançament públic concedit i el “règim obligacional” de les entitats gestores de residències. L’agència, una vegada obtingut el conjunt de l’abundant documentació, podrà comprovar si les empreses compleixen els mitjans humans del personal sanitari que els exigeix el contracte, els mitjans humans de manteniment, neteja i desinfecció, així com els recursos i els mitjans materials de naturalesa sanitària unida a la gestió. L’organisme públic també ha sol·licitat a la conselleria la còpia dels expedients que s’hagen obert per possibles incompliments de les obligacions concessionals o de prestació dels serveis assistencials.