La líder del PSPV i ministra, Diana Morant, exigeix al PP que faça fora Mazón i convocatòria d'eleccions el 2025

Destitució del president del Govern valencià, Carlos Mazón, i convocatòria d'eleccions el 2025. La secretària general del PSPV-PSOE i ministra de Ciència, Diana Morant, ha traslladat aquestes exigències a la direcció nacional del PP després de la compareixença de Mazón a les Corts, en què ha donat explicacions de la gestió de la DANA que ha deixat més de 200 morts el 29 d'octubre passat.

“Aquell dia els valencians van estar orfes de president, un president que no va atendre les alertes, que no va prioritzar la nostra seguretat, que no va advertir del perill i que quan ja era tard es va amagar darrere de la mentida. Un president que mai va estar on havia d'estar, que no va estar a l'alçada”, ha dit Morant.

Per aquest motiu, ha exigit al PP “que destituisca Mazón i elegisca un president amb capacitat de gestió” i que al mateix temps nomene un nou Consell de perfil “tècnic i de transició” per pilotar la reconstrucció. Un cop estiga encarrilada, ha demanat que es convoquen eleccions anticipades “al llarg del 2025”.

Morant ha ofert “els vots del PSPV” per tirar endavant totes les mesures necessàries, així com l'aprovació dels pressupostos autonòmics: “No volem butaques ni llocs, no formarem part del nou Consell”, ha assegurat.