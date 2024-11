La líder del PSPV y ministra, Diana Morant, exige al PP que eche a Mazón y convocatoria de elecciones en 2025

Destitución del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y convocatoria de elecciones en 2025. La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha trasladado estas exigencias a la dirección nacional del PP tras la comparecencia de Mazón en las Corts, en la que ha dado explicaciones de la gestión de la DANA que dejó más de 200 muertos el pasado 29 de octubre.

“Ese día los valencianos estuvieron huérfanos de presidente, un presidente que no atendió las alertas, que no priorizó nuestra seguridad, que no advirtió del peligro y que cuando ya era tarde se escondió detrás de la mentira. Un presidente que nunca estuvo donde tenía que estar, que no estuvo a la altura”, ha dicho Morant.

Por este motivo, ha exigido al PP “que destituya a Mazón y elija un presidente con capacidad de gestión” y que al mismo tiempo nombre un nuevo Consell de perfil “técnico y de transición” para pilotar la reconstrucción. Una vez esté encauzada, ha pedido que se convoquen elecciones anticipadas “a lo largo de 2025”.

Morant ha ofrecido “los votos del PSPV” para llevar adelante todas las medidas necesarias, así como la aprobación de los presupuestos autonómicos: “No queremos sillones ni puestos, no formaremos parte del nuevo Consell”, ha asegurado.