Llogar una habitació ja costa de mitjana a València 350 euros, un 18% més que fa un any

Davant la bambolla que experimenta el preu del lloguer d’habitatge a tot Espanya en general i a la Comunitat Valenciana en particular, en què els preus van arribar a un màxim històric el mes de maig passat amb 9,71 euros per metre quadrat al mes, el lloguer d’habitacions s’ha convertit en una alternativa cada vegada més demanada.

Una demanda que a més ha contribuït a disparar els preus en l’últim any fins al punt que actualment arrendar una habitació té quasi el mateix cost que tenia fa uns anys llogar un habitatge sencer.

Així ho posa de manifest l’últim informe d’habitatges compartits elaborat pel portal immobiliari Fotocasa, segons el qual la ciutat de València s’ha vist afectada per un increment del 18% l’últim any fins a arribar a 349 euros al mes l’habitació. Per districtes, Ciutat Vella és el districte més car per a optar a un pis compartit amb 375 euros al mes per habitació, mentre la Saïdia és el més assequible, amb 307 euros.

Amb tot, València no està entre les ciutats espanyoles més cares per a compartir pis. Barcelona és la més cara amb uns 535 euros per habitació, seguida de Madrid amb 493 euros, Bilbao amb 444 euros i Saragossa amb 365 euros.

A escala autonòmica, compartir un habitatge a la Comunitat Valenciana costa com a mitjana 339 euros al mes, és a dir, un 27% més que fa 5 anys (des del 2017) i un 65% més respecte a fa 7 anys (2015).

“La major part dels demandants d’habitatge compartit són joves de 18 a 35 anys, que al principi comparteixen per comoditat i després, per obligació. Les condicions laborals de temporalitat, precarietat i inestabilitat sumades als preus dels lloguers cada vegada més prohibitius fan que l’edat d’emancipació es retarde cada vegada més, així com l’edat dels que viuen en una habitació d’un pis compartit. Llogar una habitació en un pis compartit mai havia presentat un preu tan alt com el d’ara, i la cosa més perjudicial és que cada any s’incrementa de manera molt considerable sense tendir cap a l’estabilització. És una gran problemàtica que dificulta un dels accessos a l’habitatge més emprats”, explica María Matos, directora d’Estudis i Portaveu de Fotocasa.

L’ordre de les comunitats autònomes que s’han vist afectades per l’increment del lloguer de les habitacions en els últims 7 anys és: Catalunya amb 67%, la Comunitat Valenciana amb 65%, Galícia amb 64%, la Regió de Múrcia amb 57%, les Canàries amb 49%, Madrid amb 47%, Andalusia amb 45%, Aragó amb 42%, Astúries amb 40%, Castella-la Manxa amb 40%, Castella i Lleó amb 35% i el País Basc amb 32%.

Quant als preus, les tres comunitats amb un preu per damunt de 400 euros al mes són: Catalunya amb 516 euros/mes, Madrid amb 475 euros/mes, el País Basc amb 414 euros/mes. Segueixen amb un preu inferior les comunitats d’Aragó amb 345 euros/mes, la Comunitat Valenciana amb 339 euros/mes, les Canàries amb 329 euros/mes, Andalusia amb 321 euros/mes, Galícia amb 306 euros/mes, la Regió de Múrcia amb 306 euros/mes, Astúries amb 297 euros/mes, Castella i Lleó amb 280 euros/mes i Castella-la Manxa amb 248 euros/mes.