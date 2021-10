De la Mar Menor a València: un veler ecologista que lluita contra les amenaces ambientals denuncia l’ampliació del port

La Marina de València va rebre dilluns el veler Diosa Maat, en campanya per la Mediterrània. L’embarcació compta amb una tripulació de biòlogues i expertes en ciències de la mar i té com a objectiu la denúncia de les amenaces ambientals i promoure la conservació.

La coordinadora d’Ecologistes en Acció i tripulant del Diosa Maat, Sara Acuña, i la portaveu del grup local ecologista, Pau Monasterio, van explicar els objectius de l’estada del veler al port de València.

La coordinadora va expressar la profunda preocupació que genera la possible ampliació portuària, atesa l’afecció al medi marí, les platges, i en l’espai de la Xarxa Natura 2000 del Parc Natural de l’Albufera de València.

Aquestes greus afeccions de les infraestructures i les activitats econòmiques sobre els espais que són element clau per a la lluita i l’adaptació al canvi climàtic és especialment preocupant en el vessant mediterrani. El veler just arriba de denunciar l’estat de la Mar Menor a Múrcia, un altre espai protegit, abocat al col·lapse i que ens fa un advertiment molt pròxim per a l’Albufera de València.

La portaveu d’Ecologistes en Acció de València va explicar que les activitats del veler n’inclouen algunes de caire més científic, com és el monitoratge de la qualitat de les aigües marines i de l’aire, però sobretot de difusió i la implicació de la ciutadania.

Les activitats de difusió inclouen la presentació d’una proposició no de llei en el Congrés a Madrid dimecres al matí, i altres de més populars, com la ruta ciclista per a conéixer els impactes costaners de l’ampliació del port, la realització de xarrades i cinefòrums als barris, entre altres, així com activitats de neteja litoral i conscienciació sobre el fem marí, culminant amb la manifestació unitària pel clima i contra l’ampliació del port convocada el 22 d’octubre a les 18.30 hores a València.

Finalment, totes dues portaveus van recordar que el món està en un punt límit per a començar a implantar accions que mitiguen el canvi climàtic i que adapten els territoris i les ciutats a un model de vida veritablement sostenible, i el temps s’acaba. “Projectes com l’ampliació del port de València suposen anar en direcció totalment oposada a les accions necessàries”, van dir.

Xarrades a Torrent i Benetússer

Dilluns la Casa de Cultura de Torrent va acollir una xarrada col·loqui sobre les conseqüències que tindria l’ampliació del port projectada, tant a la ciutat de València com en la seua àrea metropolitana. En l’acte van participar Josep Gavaldà, membre de Per l’Horta i la Comissió Ciutat-Port, i David Adrià, membre de Joventut pel Clima-Fridays for Future, entitats organitzadores de la manifestació convocada per al divendres 22 d’octubre.

L’acte, organitzat pel CSA La Llavor i la Comissió Ciutat-Port, amb la col·laboració del Col·lectiu Soterranya, la Comissió 9 d’Octubre, la Comissió 8 de Març i la Fundació Horta Sud, va servir també per a fer una crida a la mobilització amb vista a la manifestació convocada per al divendres 22 d’octubre a la ciutat de València amb el nom ‘Pensem global, actuem local: No a l’ampliació del port de València’.

D’altra banda, el grup municipal de Compromís a Benetússer organitza una xarrada dimarts a les 19.00 h en la sala de plens de l’Ajuntament, a què han convidat Anna Perpinyà i Saragossà (membre de l’executiva de Compromís València) i a Pep Trasancos Fernández (membre de Per l’Horta, Comissió Ciutat-Port), per informar la ciutadania per què Compromís està en contra de l’ampliació del port.

La coalició denuncia que el seu grup municipal va presentar una moció el mes d’abril en què sol·licitava a tots els ens implicats, entre altres coses, la paralització del projecte, sumant-se així a una cada vegada més nombrosa veu de la ciutadania, expressada a través de multitud d’associacions civils.

“Lamentablement, malgrat governar en coalició amb el PSOE, només hi vam rebre el suport d’EU i per tant, la nostra moció va decaure en unir els seus vots en contra PSOE, PP i Cs”, lamenten.