Mazón no retocarà els pressupostos malgrat el desfasament de 500 milions en els ingressos

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, assegura que no tocarà una línia dels pressupostos autonòmics per a quadrar les previsions d’ingressos amb els fixats pel Govern central. El Govern valencià, que inclou uns 2.000 milions d’euros en ingressos fantasma en els comptes, es va emparar per a fixar les seues previsions en més fons dels que l’executiu central ha aprovat en l’últim Consell de Política Fiscal i Financera.

La diferència entre els ingressos que el Govern autonòmic ha incorporat als seus comptes i els que traslladarà el Govern central és de 500 milions d’euros, entre les dues dècimes del dèficit autoritzat –del 0,1 en compte del 0,3, uns 280 milions– i els fons del sistema de finançament autonòmic. La Conselleria d’Hisenda, que dirigeix Ruth Merino, com la resta dels governs autonòmics, va fer els seus comptes pràcticament a cegues, denunciant la falta d’informació del Govern central, que estava encara en funcions. No va ser fins ahir que es va comunicar la decisió, encara que ja s’anticipava una gran diferència de criteri. Totes, llevat de la Comunitat Valenciana i Múrcia, van fixar el seu dèficit en el 0,1% del PIB.

La titular de la Hisenda valenciana va criticar el dilluns després del CPFF que l’Estat s’haja reservat el 97% del dèficit autoritzat, una manera de repartir l’esforç que considera injusta. Aquesta circumstància obliga el conjunt de les comunitats de règim comú a tancar l’exercici amb un dèficit del 0,1% sobre el PIB, malgrat que gestionen el 35% de la despesa total, segons informa el seu departament. La Comunitat Valenciana comptarà l’any vinent amb 12.555 milions d’euros en concepte de lliuraments a compte i amb 2.699 milions per la liquidació definitiva de l’exercici 2022; un total de 15.254 milions d’euros. És més del que es va rebre l’any anterior, però menys del que havia introduït el Govern autonòmic en els comptes públics, que va emprar les previsions de l’Autoritat de Responsabilitat Fiscal Independent (Airef).

Després de les crítiques de dilluns de les comunitats governades pel PP, que van votar en contra de l’objectiu de dèficit proposat pel Govern, el president valencià ha acusat el cap de l’executiu central, Pedro Sánchez, d’obligar les autonomies a fer retallades. “No, no canviaré els pressupostos. Les retallades de Sánchez no s’aplicaran quan venen tard, malament i amb irresponsabilitat. Ni vull ni puc”, ha assenyalat Mazón dimarts en la cimera amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

L’oposició censura els comptes elaborats pel Govern del PP i Vox, que s’aprovaran el pròxim 21 de desembre en el ple de les Corts Valencianes. El diputat del PSPV responsable d’Hisenda, José Muñoz, ha criticat que es plantege “un objectiu de dèficit irreal” i que “no concordava amb el que havia plantejat el govern d’Espanya”. “A més, han plantejat uns pressupostos en què incrementen els lliuraments a compte un 16%: és un Consell absolutament irresponsable i ho pagarem tots els valencians i valencianes amb retallades”, ha afegit. Per part seua, la diputada de Compromís Aitana Mas ha retret que “no quadren els ingressos amb les despeses” en els comptes i ha criticat que “poden fer moltes cimeres, poden queixar-se de molts Consells de Política Fiscal i Financera, que només és tirar pilotes fora per no posar-se d’acord en el veritablement important”. Si les previsions no es modifiquen, el risc és aplicar una retallada de prop de 500 milions d’euros.