Mazón promet 10.000 habitatges socials de lloguer, però la conselleria desconeix on es construiran

El president del Govern valencià, Carlos Mazón, s’ha compromés reiterades vegades a posar a la disposició de la ciutadania 10.000 habitatges protegits i assequibles durant aquesta legislatura a la Comunitat Valenciana, ja que considera que aquesta ha de ser “la legislatura de l’habitatge públic”.

La diputada de Compromís en les Corts Maria Josep Calabuig va sol·licitar el 21 de novembre passat a la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge la llista dels municipis, el nombre d’habitatges per localitat i l’any previst d’inici i finalització de les construccions.

La contestació oficial de la responsable directa, la vicepresidenta Susana Camarero, es va produir el 13 de febrer passat i va assegurar, literalment, que “no disposa del llistat sol·licitat per ses senyories”.

D’acord amb la resposta, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmat que “el Govern de Mazón menteix o amaga informació sobre els 10.000 habitatges de lloguer assequible que pretesament vol construir” i ha afegit: “És una pura improvisació partidista i tenim por que es queden en uns quants anuncis en poblacions on governa el PP i que no siga un pla real estés a tot el País Valencià, independentment del color polític dels municipis. Un símptoma molt definitori de la política publicitària sense gestió eficaç que tant caracteritza el president Mazón”.

El president de la Generalitat va fer l’anunci per primera vegada el 12 de setembre de 2023. Amb posterioritat, es va desplaçar a Sant Vicent del Raspeig el 3 de gener passat i va dir que hi construiria 50 nous habitatges protegits, i el 22 de febrer va fer el mateix anunci a la ciutat de Castelló per a anunciar la construcció de 120 habitatges d’aquestes característiques a la capital de la Plana.

“Que ens contesten que no tenen una planificació per municipis d’aquests pretesos 10.000 habitatges i que alhora s’hagen passejat per algunes localitats donant detalls de què hi faran és una greu contradicció”, ha constatat la diputada de Compromís Maria Josep Calabuig.

A més, ha afegit que “aquestes campanyes de fum que afecten persones amb situacions socioeconòmiques difícils, entre les quals les persones que som joves i que ho tenim molt difícil per a independitzar-nos i tindre un habitatge, és un insult molt gran”. Calabuig ha assegurat que continuarà sol·licitant “la informació, perquè és un dret bàsic que les valencianes i els valencians sàpien en quin punt està aquest pretés pla”.