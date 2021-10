Milers de ciutadans s'alcen contra la polèmica ampliació del Port de València

Integrants d'un total de 165 entitats veïnals, ecologistes i estudiantils han participat aquest divendres en una multitudinària manifestació contra l'ampliació del Port de València que ha arrancat en la plaça de Saragossa i ha finalitzat en la plaça de l'Ajuntament.

Sota el lema 'Pensem Global, actuem local: no a l'ampliació del Port de València', la Comissió *Ciutat-Port i la Joventut pel Clima han convocat la mobilització en considerar que es tracta d'un projecte que posarà en risc les platges del sud i la pròpia Albufera, i que xoca contra la declaració d'emergència climàtica aprovada tant pel Govern central com per la Generalitat Valenciana. Entitats com la Federació d'Associacions Veïnals de València, la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (FAMPA) o SEU Birdlife, han donat suport a la protesta.

L'ampliació del Port de València (el primer del Mediterrani i el quart d'Europa en moviment de contenidors) suposarà duplicar la seua superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i la seua capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (actualment gestiona 5 milions a l'any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants, sense que hi haja estudis sobre les conseqüències ambientals d'aquests augments, tot això en un context d'emergència climàtica.

Un dels redactors de l'Informe d'Avaluació sobre Canvi Climàtic del Grup Intergovernamental d'Experts (IPCC), el director executiu de Carbon Project, Pep Canadell, afirmava recentment en relació a l'augment de capacitat de ports com el de València, que no existeixen alternatives a curt termini als combustibles altament densos dels vaixells i que aquests projectes van en contra de la lluita climàtica.

La presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals, Maria José Broseta, qui ha participat en la marxa, ha exigit a les autoritats polítiques, començant pel president del Govern valencià, Ximo Puig, que es pose del costat de la ciutadania enfront de les grans multinacionals i que s'abandone definitivament el projecte i es desmunte el dic nord que tants danys està causant a les platges del Parc Natural de l'Albufera.

Segons Broseta, “seria impensable i fregaria l'antidemocràtic que s'aprovara aquesta ampliació amb el vot en contra de l'alcalde, i per tant de la ciutat a la qual representa, i de mig Govern valencià que també s'ha posicionat en contra”, en referència a Compromís i Unides-Podem.

La dirigent veïnal ha comentat que, a més de les nul·les garanties ambientals amb les quals compta aquest projecte, amb una declaració d'impacte ambiental (DIA) de l'any 2007, desfasada i que es va atorgar a un projecte diferent a l'actual, no existeix cap estudi objectiu que justifique la necessitat de l'ampliació per falta d'espai del Port, i molt menys estudis amb previsions d'augments de trànsits marítims i terrestres, i per consegüent d'increment d'emissions en l'entorn.

Broseta ha assegurat que aquesta ampliació va la direcció contrària al que marca la declaració del Govern i de la Generalitat d'emergència climàtica i de l'últim informe d'experts de l'ONU: “El Port hauria d'estudiar mecanismes per a ser més eficient amb l'important espai del qual ja disposa perquè segons el comité d'empresa de la terminal pública CSP Iberian València Terminal SAU, la reducció de 8 dies (la mitjana de València) a 6 dies (millors ports europeus) dels temps d'ocupació incrementa un 33% la capacitat d'emmagatzematge”.