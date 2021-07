‘Mentalment gelades’, la campanya del Consell Valencià de la Joventut sobre salut mental

El 50,6% dels joves valencians van sentir ansietat durant els mesos de confinament a casa i el 25,8% encara en pateixen en la ‘nova normalitat’, segons l’estudi “El impacto de la COVID-19 y la ‘nueva normalidad’ en la juventud valenciana”, elaborat per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i el Consell Valencià de la Joventut (CVJ). Les dades són de l’any passat, però la presidenta del CVJ, Cristina Martínez, preveu que les d’enguany “probablement empitjoren” les conseqüències en matèria de salut mental. “Va molt relacionat no sols amb la parada de la socialització, sinó també amb el pas arrere del projecte vital que va provocar la pandèmia en el confinament”, assegura Martínez.

La presidenta del CVJ destaca la perspectiva de gènere: mentre que el 54,5% de les dones joves afirmen que la seua salut mental va minvar, en el cas dels homes “són 20 punts menys”. “S’explica perquè les dades de la situació socioeconòmica són pitjors per a les dones, amb més temporalitat i pitjors xifres d’emancipació”, explica.

La campanya ‘Mentalment gelades’ fa arribar a cada conseller les reivindicacions transversals en matèria de salut mental. “En tot moment en la campanya tractem de fer notar que la salut mental, encara que moltes vegades s’ha d’abordar des de Sanitat, és molt transversal, no sols depén de condicions mentals, sinó també materials”, assenyala la presidenta del CVJ.

A més de reivindicar el reforç de l’atenció psicològica en el sistema públic d’atenció primària amb més inversió, els responsables de la campanya proposen “anar un pas més enllà” i coordinar els serveis sanitaris i educatius per abordar l’atenció psicològica a les escoles. “En general tota la població, i concretament els joves, necessiten aquesta atenció, però no s’atenen aquestes necessitats en el sistema de salut pública”, lamenta Martínez. “No tenim recursos per a poder optar de manera privada a la cura de la salut mental”, postil·la.

“El 91% de la joventut tenien por de contagiar”

Durant el primer semestre del 2020, mentre que un miler d’homes es van poder emancipar, 11.000 dones joves van tornar a la llar familiar. “La situació de precarietat, que ja estava cronificada, ara amb la COVID-19 s’agreuja totalment”, diu la presidenta del CVJ. A més de la “incertesa i la inestabilitat”, Martínez incideix en l’estigmatització de la joventut en matèria de botellons i contagis: “No és real que no estiguem conscienciats, més de la meitat dels joves tenien por de contagiar-se, però el 91% de la joventut tenien por de contagiar”.

Durant aquest mes, els responsables del CVJ estan reunint-se amb els consellers del Govern valencià per fer-los arribar les propostes sobre salut mental (en un poal de gelat en al·lusió al lema ‘Mentalment gelades’). El comissionat de Presidència de la Generalitat Valenciana per a la salut mental, el psiquiatre Rafael Tabarés, també s’ha reunit amb els joves del CVJ per tindre en compte les seues propostes. Cristina Martínez valora positivament que el Pla Ariadna, el programa de repartiment dels fons europeus sobre joventut, té en compte la salut mental.

La campanya també inclou un programa cultural amb diverses activitats dirigides a persones joves organitzades per ajuntaments i altres entitats en tot el territori valencià. La finalitat és promocionar l’oferta d’oci alternatiu entre la gent jove i reivindicar la importància de la socialització, la cultura segura i l’esplai per a gaudir d’una bona salut mental.