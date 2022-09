Més de 41.000 persones han adquirit abonaments gratuïts de Rodalia i Mitjana Distància a la Comunitat Valenciana

Les persones usuàries a la Comunitat Valenciana de Rodalia i Mitjana Distància han adquirit des del 24 d’agost passat i fins al dimecres un total de 41.195 abonaments per a viatjar de manera gratuïta en aquestes línies, cosa que suposa al voltant de l’11% del total a escala nacional.

En concret, el total d’abonaments de Rodalia ascendeix a 35.618, fins a 30.091 dels quals per al nucli de rodalia de València (línies València Nord- Gandia, València Nord-Xàtiva-Moixent, València Sant Isidre-Bunyol- Utiel, València Sant Isidre-Xirivella l’Alter, València Nord-Caudiel, València Nord-Castelló i Castelló-Vinaròs) i 5.527 en el cas del nucli de Rodalia Múrcia/Alacant (línies Múrcia- Alacant, Alacant-Sant Vicent i Múrcia-Águilas).

Quant a Mitjana Distància, s’han sol·licitat 5.577 abonaments: 2.623 per a Alacant, 1.313 per a Castelló i 1.641 per a València, ha detallat la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana en un comunicat.

La bonificació per a viatjar als trens de Rodalia i Mitjana Distància de Renfe que s’ha posat en marxa dijous i fins a final d’any està pensada per a viatgeres i viatgers habituals, especialment per a estudiants i famílies.