Més Compromís ratifica la gestió política d'Amparo Piquer amb un 38% de vots en contra que evidencia el malestar intern

Més Compromís, el partit majoritari a la coalició valencianista, evidencia cert malestar intern que travessa aquest cap de setmana el seu novè congrés. La direcció actual, encapçalada per Amparo Piquer, aspirant a la reelecció, salva el seu informe de gestió, el balanç polític, amb un 53% dels suports. Més d'un 38% dels delegats hi ha votat en contra i un 7% es s'ha abstingut en el primer examen del cap de setmana dels valencianistes.

El malestar al partit majoritari de Compromís sembla créixer respecte a l'anterior congrés, on malgrat les reticències al canvi de nom, el 77% dels delegats van donar suport a la gestió de la llavors responsable, Àgueda Micó. Micó va deixar el càrrec fa un any per ser representant de la coalició al Congrés. El partit ha passat anys convulsos: canvis en la direcció, la coalició amb Sumar –partit de govern– i la caiguda del Consell del Botànic i de grans alcaldies; malgrat això, Piquer ha posat en valor que Compromís va vorejar els 360.000 vots i el 15% de l'escrutini. Al llarg de la jornada la balança s'ha anat decantant a favor de la direcció actual i la ponència política s'ha votat amb un 77% a favor.

La responsable del partit ha volgut analitzar la faena de l'Executiva Nacional “combinant autocrítica amb autoestima”. “Els resultats globals no han estat satisfactoris, amb pèrdues importants com el Consell i en nombrosos ajuntaments”, així com dos diputats atuonòmics menys. Amb tot, ha elogiat el treball de Joan Baldoví, portaveu a les Corts, i l'equip electoral, que “va revertir les pitjors previsions”. Piquer ha presentat un model de partit amb Baldoví com a president, en reconeixement a la seua tasca, i s'envolta dels referents institucionals dels valencianismes en una proposta d'executiva que es vol mostrar oberta i integradora. El model crea vocalies per comptar amb els diputats, els senadors i els europarlamentaris Àgueda Micó, Enric Morera, Vicent Marzà, Gerard Fullana, Maria Josep Amigó, l'exconsellera Raquel Tamarit i la periodista Maria Josep Picó.

Respecte a les eleccions generals i les europees, ha considerat: “És un èxit sense precedents, però no podem obviar que el nostre espai electoral està en retracció”, ha afegit.

Piquer ha insistit a reivindicar el treball de la direcció i el grup a l'oposició: “Des de l'emergència lingüística fins a l'emergència feminista, passant per l'emergència climàtica, hem treballat incansablement per abordar aquestes qüestions fonamentals”. La dirigent insisteix en l´aposta per candidatures àmplies: “Hem apostat per una obertura cap a la societat valenciana i els sectors propers al valencianisme d'esquerres, des d´una concepció moderna del sobiranisme que inclou la suma de totes les sobiranies necessàries, tant col·lectives com individuals” .

En la mateixa línia s'ha manifestat el portaveu parlamentari, Joan Baldoví, que advoca per pacificar el Congrés: “El missatge ha de ser clar: ací hi cabem tots. I dilluns tenim molta feina per recuperar el govern de la Generalitat i posar el senyor Mazón --president de la Generalitat-- i el govern de la vergonya de vacances”, ha sostingut.

El Congrés de Més Compromís se celebra aquest cap de setmana i tres candidatures opten a encapçalar el partit. En concret, es presenten l'actual secretària general de Més Compromís, Amparo Piquer, amb la candidatura 'Guanyar el País'; la proposta Compromís pel País Valencià, liderada per David González; i el projecte polític 'Reviscola', encapçalat per la diputada de Compromís a les Corts Valencianes Mònica Álvaro, que s'ha queixat de traves a la participació i ha demanat un vot telemàtic.