Més religiosa i menys valenciana: la cavalcada de Reis ocupa divendres els carrers de València

Milers de xiquets esperen divendres l’arribada dels Reis Mags a València. A les 16.30, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran acompanyats per 13 patges, per via marítima, al port mitjançant un catamarà. Des del magatzem número 2 del port dirigiran unes paraules al públic congregat abans de dirigir-se al Palau de l’Exposició.

Des d’allí eixirà el seguici reial a les 17.30 fins a la plaça de l’Ajuntament, a través del Pont de les Flors i recorrent els carrers de Navarro Reverter, la Porta de la Mar, General Palanca, General Tovar, la Pau, la plaça de la Reina i Sant Vicent *Màrtir. Es llançaran tres tones de caramels sense gluten.

Està previst que la capçalera de la desfilada arribe cap a les 18.15 a la plaça de l’Ajuntament. Les falleres majors de València del 2023 i les seues corts d’honor desfilaran en les carrosses respectives. Seran les falleres majors de València del 2024 les que rebran, amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la delegada de Festes i Tradicions, Mónica Gil, els Mags d’Orient en la tribuna, juntament amb la resta de la corporació municipal i altres autoritats. Els tres Mags d’Orient recrearan l’escena bíblica de l’Adoració davant el pessebre instal·lat en la plaça, cap a les 20.30.

A continuació, des del balcó municipal, Melcior, Gaspar i Baltasar dedicaran unes paraules al públic congregat i passaran posteriorment al Saló de Vidre, on rebran els xiquets i xiquetes que vulguen saludar-los a partir de les nou de la nit. Ses Majestats els atorgaran un regal.

Per a presenciar la cavalcada de Reis, l’Ajuntament ha disposat 2.500 cadires al llarg del recorregut, des de Navarro Reverter fins a l’entrada de la plaça de l’Ajuntament. Personal identificat degudament cobrarà el lloguer de les cadires.

Les persones interessades hauran d'abonar quatre euros, només en efectiu, al personal degudament identificat, qui entregarà una polsera que acredita el lloguer de la cadira. Es recomana als compradors que no abandonen el lloc reservat i pagat fins a la conclusió de la desfilada. Un equip compost per unes 30 persones s'encarregarà del cobrament i distribució de les polseres a partir del migdia.

Enguany s’han ampliat els punts destinats a persones amb mobilitat reduïda. En concret se situaran dos punts: la Porta de la Mar (accés per carrer del Justícia) i la plaça de l’Ajuntament (accés per carrer de la Sang). El públic en general podrà seguir igualment el recorregut des de les xarxes socials municipals, a través de dues pantalles gegants instal·lades en la façana del consistori i en un senyal pool de televisió que serà distribuït als mitjans de comunicació.

Menys valenciana i més religiosa

La cavalcada organitzada per l’Ajuntament de València estarà dividida en dues parts. La primera està dedicada a la lectura mitjançant la representació de diverses escenes de contes tradicionals. Agents de la Policia Local i de la Nacional, a cavall, obriran la cavalcada, seguits d’un gran llibre amb el lema ‘Un xiquet que llig serà un adult que pensa’ i una escena del Quixot, en què cinc elements de quatre metres representaran el seu creador i personatges il·lustres. Els més menuts podran reconéixer en la desfilada personatges com la Bella i la Bèstia, Aladí, Harry Potter, la Blancaneu, la Bella Dorment, la Ventafocs, la Sireneta i superherois de còmics emblemàtics.

Aquest aspecte ha suscitat crítiques, perquè al mateix temps s’han eliminat els personatges valencians a què fins ara s’havia donat protagonisme per a dotar la desfilada de personalitat pròpia. La Missatgera Caterina o el senyor Carbó són alguns dels personatges que desapareixen.

D’altra banda, es potencia el caràcter religiós de la desfilada, que serà protagonista en la segona part de la cavalcada, ja que recollirà diversos passatges de la Bíblia com l’Anunciació, el naixement de Jesús a Betlem, l’adoració dels pastors, la matança dels innocents per Herodes i l’arribada dels Reis Mags amb or, encens i mirra.