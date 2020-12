El Ministeri de Transició Ecològica, relegat al període d’al·legacions en la decisió sobre la validesa de l’informe ambiental de l’ampliació del port de València

“La participació, en el seu cas, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en relació amb la validesa de la declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’ampliació del port de València haurà d’instar-se, una vegada analitzat l’avantprojecte definitiu que incorpore les modificacions introduïdes després del procés de participació ciutadana, durant el període d’exposició pública”.

Això diu la resposta del Govern al senador valencià de Compromís, Carles Mulet, amb relació a la pregunta plantejada sobre si Ports de l’Estat demanarà algun tipus d’informe o pronunciament al Ministeri de Transició Ecològica, com a màxima autoritat competent en matèria d’avaluacions ambientals, per tindre-la en compte a l’hora de dictaminar si la DIA de l’any 2007, basada en un projecte radicalment diferent, continua vigent i empara el que ara es pretén impulsar.

La resposta deixa clar que la principal autoritat de l’Estat en matèria ambiental, en un context d’emergència climàtica declarada pel mateix Govern, quedarà relegada al període d’al·legacions.

De moment, Ports de l’Estat continua sense pronunciar-se, malgrat que ja han passat 15 dies del termini anunciat pel president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, per a fer públic el dictamen, la qual cosa alimenta els dubtes sobre el vistiplau al polèmic projecte.

“Espere que complisquen la paraula; li ho recordaré al president de Ports de l’Estat”, va advertir Martínez referint-se al fet que abans del 30 de novembre havia d’haver-hi un pronunciament.

Al mateix temps, el mes vinent de gener acaba la pròrroga de quatre mesos que el consell d’administració de l’APV va aprovar el mes de setembre passat sol·licitada per TIL, filial d’MSC i única companyia que opta a la construcció i la gestió de la nova terminal projectada en la polèmica ampliació nord.

L’objecte de la pròrroga era la revisió de l’avantprojecte amb l’objectiu que puga estudiar tècnicament les modificacions fetes per la supressió de la prolongació del dic i el dragatge del canal (no ampliació de 500 metres del dic Nord i no dragar fins a -22 metres) fets després d’estudiar les al·legacions presentades al projecte.

D’aquesta manera, l’adjudicació de la concessió a la companyia no es produirà abans de gener i queda condicionada al fet que Ports de l’Estat dictamine si la DIA del 2007 és vàlida o si bé és preceptiu fer una nova tramitació que tinga en compte les modificacions que ha experimentat el projecte. Si es retarda aquest dictamen més enllà de gener, el futur de l’ampliació seria una incògnita, ja que no es podria dur a terme l’adjudicació, llevat que s’aprovara una altra pròrroga.

Canvis principals sobre el projecte original

La nova terminal de contenidors implica la creació d’un moll de 137 hectàrees de superfície i dos quilòmetres de llarg. Un dels canvis més significatius que inclou el nou projecte respecte del que va obtindre la DIA el 2007 és la ubicació de la nova terminal de contenidors, que es trasllada a l’actual dic de recer, cosa que incrementarà l’impacte paisatgístic des de les platges del Cabanyal i la Malva-rosa.

Això, al seu torn, obliga a traslladar la terminal de creuers de la ubicació actual mar endins a les drassanes de Boluda, al costat del barri de Natzaret, amb l’impacte ambiental que comporta en matèria d’emissions.

A més, es preveu l’increment de materials de rebliment en quatre milions de metres cúbics per a la futura terminal de contenidors.

L’ampliació suposaria també de manera indirecta l’execució d’un nou accés nord per a donar entrada i eixida al previsible augment de vehicles pesants, un impacte que tampoc avalua la DIA del 2007.