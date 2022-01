Mòbils, una cadira de rodes, pròtesis dentals i fins i tot un Satisfyer: els oblits que acaben en l’oficina d’objectes perduts de València

Com si es tractara d’un autèntic basar, l’oficina d’objectes perduts de l’Ajuntament de València situada en les dependències centrals de la Policia Local conté un ampli ventall d’artefactes i elements. Resulta difícil de creure que algú haja pogut perdre’n o oblidar-ne alguns, però així ha sigut.

En concret, l’any passat es van registrar 9.757 elements, més que el 2020 (8.087) i que el 2019 (9.459), sobretot carteres amb documentació (3.285) i telèfons mòbils (667). Del total, els propietaris han recuperat un 44% dels objectes. En el cas dels telèfons mòbils, tan sols se’n van reclamar 60.

Segons han informat fonts policials, entre els objectes més cridaners que han rebut destaquen “una cadira de rodes elèctrica d’una persona amb mobilitat reduïda trobada en la via pública valorada en uns 2.000 o 3.000 euros, a més d’una caixa que algú es va deixar en un taxi amb pròtesis dentals”.

Però, sens dubte, la gran troballa es va produir a l’interior d’una maleta: “La va portar personal de Renfe i contenia diversos objectes sexuals com un Satisfyer, quatre consoladors, a més d’una gran quantitat de preservatius i gels”.

L’Ajuntament va aprovar fa poc el nou reglament d’objectes perduts. Sobre aquest tema, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha comentat que el text “aporta modernitat, agilita la faena, reforça la seguretat jurídica i és un primer pas per a continuar avançant”.

Segons el reglament, “es denomina objectes perduts tot aquell bé moble que es trobe en el terme municipal de València i es deposite en la Secció d’Objectes Perduts” i es denomina trobador “qualsevol persona física que trobe i deposite en la Secció d’Objectes Perduts un objecte trobat, manifeste la seua voluntat d’adquirir-ne la propietat per ocupació i facilite les seues dades d’identificació”. Les persones jurídiques podran depositar en la Secció d’Objectes Perduts els objectes que s’hagen trobat en les seues dependències.

L’oficina no admet, entre altres, els objectes següents: els que siguen insalubres, nocius, perillosos o peribles, amb un esment especial a aliments, productes químics o medicaments; els que continguen algun organisme viu o matèria orgànica; els objectes que a causa del seu grau de deterioració facen impossible custodiar-los o la deterioració els haja fet perdre la seua unitat com a cosa; aquells el tràfic comercial dels quals fora il·lícit; els que no s’hagueren trobat en el terme municipal de València.

Quant al termini en què els objectes romandran en depòsit en la Secció d’Objectes Perduts des del seu lliurament, s’estipula un termini de dos anys que es començarà a comptar des de l’endemà a la finalització del termini d’exposició pública en el Tauler d’edictes.

La documentació personal que siga entregada en la Secció d’Objectes Perduts serà retornada al titular, per correu, en el domicili que figure en aquesta documentació.

Així mateix, els diners en efectiu, transcorregut un termini màxim de tres mesos des del seu lliurament a la Secció d’Objectes Perduts, s’ingressarà en el compte de l’Ajuntament de València habilitat a aquest efecte, fins a la devolució al propietari o al trobador, si escau. Si es tractara de divises estrangeres, s’ingressarà el seu valor en euros.

Transcorregut el termini referit de dos anys sense que el propietari l’haguera recollit, es notificarà al trobador, si n’hi haguera, la seua condició de propietari de l’objecte trobat, i se li concediria el termini d’un mes a comptar des de l’endemà a la notificació perquè en faça efectiva la recollida. Entregat l’objecte, es consignarà en l’expedient la data del lliurament.

Els dispositius electrònics susceptibles d’emmagatzemar dades de caràcter personal per qualsevol mitjà només es podran entregar al trobador si el dispositiu es pot formatar sense accedir a les dades personals que continguen. En el cas que no siga possible l’esborrament de les dades personals, es destruirà. Si el trobador no recollira l’objecte en el termini establit, s’entendrà perdut el dret, i l’objecte passarà a ser de propietat municipal.