Música, activitats infantils i focs artificials protagonitzen aquest cap de setmana la Gran Fira de València

El programa de la Gran Fira de València 2023 ofereix aquest cap de setmana propostes noves dirigides a diferents públics i edats. Fins al diumenge, 9 de juliol, l’oferta preveu muixerangues, un castell de pals a càrrec de la pirotècnia Nadal Martí, activitats de La Menuda Fira i actuacions musicals, d’humor i de màgia.

La Gran Fira de juliol converteix els carrers i les places de València en l’escenari d’un festival que ompli la ciutat d’oci i cultura. La programació per a dissabte i diumenge, a més dels habituals Concerts de Vivers dels Jardins del Real, ofereix a la ciutadania diverses activitats per a tots els públics i edats que fan de València una cita ineludible del calendari estiuenc.

Així doncs, dissabte la programació començarà a les 18.30 amb l’actuació itinerant de les Muixerangues de la Fira, que enguany comptarà amb la Muixeranga d’Algemesí. A les 20.00, arriben les Nits de Folk de la mà de Polirítmia en el Teatre Rialto amb la proposta dels valencians N340, que combina tradicions com la valenciana, la mediterrània o la roquera. A les 22.00 la siriana MaisHarb posarà en escena l’espectacle Arabic Music Show, una mescla de cançons pròpies i algunes cançons del folklore àrab, especialment sirià.

D’altra banda, La Menuda Fira oferirà als més menuts l’actuació de Pepa i Pipa amb el seu Rebombori Cultural i contacontes cantats a les 20.00 i a la nit, el Correfira portarà a la plaça de Patraix el monòleg d’humor de Pau Blanco. Així mateix, continuaran les preseleccions falleres als Jardins del Palau amb les falles dels barris del Pilar-Sant Francesc i Patraix i, a les 23.00, els Focs de la Fira faran presència amb la pirotècnia Nadal Martí que dispararà un castell de pals davant de les Torres de Serrans.

El diumenge al matí la màgia arribarà al Centre Cultural la Beneficència de la mà de Darío Piera; a les 20.00 el pirata Barba de Xarop Teatre farà les delícies dels xiquets i xiquetes i a les 20.00, al Teatre Rialto, el trio Samaïa presentarà Traversées, un repertori que ret homenatge a les llengües regionals de França, així com d’Europa i el Pròxim Orient.

La jornada acabarà amb les preseleccions falleres de l’Olivereta i Russafa; l’actuació de la Compañía Sara Guirado amb les seues danses de la ruta de la seda a l’esplanada de l’Ermita de Sant Jeroni al barri d’Orriols i amb María de Mar Bonet, que a les 22.00, a la plaça de l’Ajuntament, tornarà a demostrar per què és una de les grans referències de la cançó d’autor al món.

Concerts de Vivers

Els Concerts de Vivers 2023 van arrancar l’1 de juliol passat i tenen amb 17 vetlades musicals amb la presència de 26 artistes. El cartell compta amb internacionals (The Waterboys, LP, Jacob Collier i Alborosie). També visitaran la capital del Túria artistes estatals (Rozalén, Mónica Naranjo, La La Love You, Los Secretos, M Clan, Sofía Ellar, entre altres). Les entrades estan a la venda a través del web de Concerts de Vivers.

Per a dissabte, 8 de juliol està prevista la vetlada Poetes del Rock. En aquesta ocasió hi participaran M Clan, amb banda al complet, Los Enemigos i Ana Curra.

Uns dies després, el dimecres 12 de juliol, serà el torn de Los Secretos. Els creadors d’himnes com Pero a tu lado, Déjame o Ojos de gata tocaran en format de sextet per a repassar la seua trajectòria. La cantautora Sofía Ellar actuarà en els Concerts de Vivers el dia 13 i ho farà en el marc de la gira Libre, títol del seu treball més recent.

D’altra banda, Cupido y trashi, compartiran escenari el divendres 14 de juliol. El multiinstrumentista i vocalista londinenc Jacob Collier aterrarà a València el dia 15. El folklore asturià de Rodrigo Cuevas sonarà el diumenge 16 per culminar la segona setmana d’actuacions. Aquesta nit mateixa també s’escoltarà la proposta de Gabriel Ríos, amb els ritmes del Carib, el pop i el jazz.

Laura Pergolizzi, més coneguda com LP, debutarà a València el dimarts 18 de juliol. Posarà en escena el disc Churches. El dia 19, el públic de Vivers es podrà retrobar amb Rozalén. L’artista manxega oferirà en la capital del Túria un dels pocs concerts que farà durant el 2023. Ella celebra una dècada damunt els escenaris amb Matriz, en què ret homenatge al folklore. En aquesta línia també treballa des de fa anys Pep Gimeno Botifarra, que acaba d’editar l’àlbum Ja ve l’aire.

L’escenari dels Jardins del Real de València tornarà a l’activitat el dijous 20 per acollir una de les festes de presentació del Rototom Sunsplash, el festival de reggae europeu que té lloc anualment a Benicàssim. Enguany, la música jamaicana estarà representada per l’italià Alborosie & The Shengen Clan i els ontinyentins Auxili. L’Escuela de Borumbaia Percusión s’encarregarà d’animar amb els seus tambors.

La vocalista Mónica Naranjo també formarà part de la Gran Fira de València. Ho farà el dissabte 22. La intèrpret catalana segueix amb la gira Mimétika. Finalment, els escocesos The Waterboys, s’encarregaran de posar el punt final als Concerts de Vivers amb els seus clàssics i els temes del seu últim treball, All Souls Hills.