Nidifica en el port de Sagunt un dels exemplars de gavina més rars del món

La gavina corsa (Ichthyaetus audouinii), considerada en els anys 80 del segle passat la gavina més rara del món, ha nidificat per primera vegada en les instal·lacions del port de Sagunt, amb 20 parelles d’aquests exemplars. No obstant això, en el que va d’any, la gavina protegida no ha nidificat en la Reserva Natural dels Columbrets, el lloc on va començar a reproduir-se. Aquesta gavina, endèmica de la conca mediterrània, té la principal població a Espanya, i ha passat d’estar a la vora de l’extinció a tindre una població de més de 5.500 parelles reproductores a la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructura i Territori, a través del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000, ha observat, el 2023, un augment del 8% en el total de parelles nidificants respecte de l’any anterior i destaca l’increment en les colònies del port de Castelló i, especialment, al Parc Natural de l’Albufera, que contraresten àmpliament els descensos observats en el port de València i el Parc Natural de les llacunes de la Mata-Torrevella.

En aquesta última dècada, s’han registrat una mitjana de 5.997 parelles nidificants que des del 2013 no ha baixat de les 5.000. Així doncs, la consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, ha explicat que des de la Conselleria “hem aconseguit traure aquesta espècie de l’extinció. Les poquíssimes gavines corses que hi havia només criaven als Columbrets, en illots deshabitats amb condicions de conservació estrictes. Per això, la Generalitat Valenciana va declarar el 1988 l’arxipèlag Reserva Natural”.

Els experts assenyalen que, en els anys 90, aquesta espècie va aprendre noves maneres de trobar manteniment, acostant-se a la costa. En aquest procés adaptatiu, “els nostres equips tècnics ens indiquen que la gavina ha anat passant de les illes a les costes i als aiguamolls, i d’ací als ports, acostant-se cada vegada més a hàbitats artificials”, ha afegit Pradas, que ha subratllat que “més enllà de les joies naturals de gran bellesa paisatgística, a la Comunitat Valenciana gaudim de gran riquesa i diversitat de la flora i fauna”.

Colònies a Castelló i l’Albufera

La gavina corsa ha intercanviat els espais naturals pels ports i les zones industrials per a la seua reproducció. A la Comunitat Valenciana, aquesta espècie protegida ha preferit el port de Castelló i la refineria BP per a la seua implantació. Així doncs, durant el que va d’any, el nombre de nius censats en tota la zona del port i la refineria ha sigut de 2.661, repartits en 9 nuclis diferents, amb una grandària mitjana de posta de 2,68 ous/niu.

El Parc Natural de les Llacunes de la Mata-Torrevella continua sent la segona ubicació preferida per la gavina corsa, amb un total de 1.524 nius, encara que en descens des del 2020 en benefici del Parc Natural de l’Albufera, que ha vist triplicada la seua colònia en els últims anys fins a arribar a 762 nius.