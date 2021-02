Només set de les quinze grans ciutats valencianes mantenen una incidència acumulada superior a 250 casos de COVID-19

La situació epidemiològica a la Comunitat Valenciana continua en franca millora, com demostren les dades que ofereix la pandèmia, tant en el conjunt del territori valencià –dilluns passat la incidència acumulada (AI) se situava per davall de 250 casos per cada 100.000 habitants per primera vegada des del 16 de desembre i ja està per davall de 200– com en l’àmbit municipal. Si la setmana passada la fita se situava en el fet que les quinze grans ciutats valencianes (de més de 50.000 habitants) havien baixat d’una afecció de 1.000 , encara que totes passaven de 350 i set superaven els 500, actualment tan sols set d’aquestes localitats estan per damunt de 250 casos per cada 100.000 habitants, en allò que encara es considera risc extrem.

Dijous, i tenint en compte aquesta millora en les dades diàries que dona el coronavirus, hi ha prevista una reunió de la mesa interdepartamental de la Generalitat en què s’abordarà com es desenvoluparà la desescalada a partir del pròxim mes de març, una relaxació de les actuals restriccions que podria tindre com una de les mesures a adoptar el final del tancament perimetral de les grans urbs valencianes, en vigor des de fa un mes.

Si analitzem les dades per municipis (a data 23 de febrer) comprovem que ja només hi ha un municipi valencià entre els 25 més afectats d’Espanya. Es tracta d’Elda, que presenta una incidència acumulada de 386, fet que suposa una caiguda del 76% respecte als índexs que tenia fa catorze dies. També està per damunt de 300 (concretament, 313) Elx, que no obstant això ha vist que l’IA s’ha reduït considerablement en les últimes dues setmanes, en un 78%.

En 300 està Sant Vicent del Raspeig, l’afecció del qual ha disminuït un 76% els últims catorze dies i en 299 Torrent, que ha vist que la incidència queia en un 78%. Castelló de la Plana també està encara en situació de risc crític amb una IA de 286, un 63% menys que fa dues setmanes, igual que passa amb Vila-real, amb 269 i un descens del 62%, i València, que presenta una afecció de 255 després d’un descens del 74% en les últimes dues setmanes.







Les altres huit grans ciutats valencianes han aconseguit eixir d’aquesta condició de perill extrem, encara que no totes presenten les mateixes condicions. La que està en una situació millor és, sens dubte, Torrevella, on l’IA ha caigut en picat fins a 96 casos per cada 100.000 en els últims catorze dies, cosa que suposa una reducció del 86%. Benidorm també presenta unes dades molt positives, amb una afecció de 114 i un descens del 84% en aquest període.

Destaca també el cas d’Alcoi, la localitat que va arribar a liderar el rànquing dels municipis espanyols més afectats pel coronavirus amb més de 2.400 positius d’IA, presenta actualment una afecció d’148 contagis per 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, la qual cosa suposa una reducció del 87%. A Oriola, amb una IA de 134, la presència del virus ha disminuït un 83% i a Gandia, amb una afecció de 150, la reducció ha sigut del 80%, mentre que a Paterna la incidència acumulada s’ha situat en 182 després d’una baixada del 78%.

Finalment, les dues ciutats que es mantenen amb una IA per damunt de 200, però fora de la situació de risc crític, són Alacant, amb 223 i una caiguda del 80%, i Sagunt, amb 228 i un 73% de presència del coronavirus menys que fa catorze dies.

La incidència per davall de 200

Segons l'actualització de dades del dimecres, la incidència acumulada en el territori valencià s'ha situat en 176,71 casos per cada 100.000 habitants, 42 casos per davall de la mitjana espanyola (218,67). En les últimes hores, el coronavirus ha deixat 63 morts i 530 nous casos, mentre que els hospitals valencians tenen a 1.351 pacients amb COVID-19, dels quals 318 estan ingressats en vigilància intensiva. Això suposa una millora de la situació hospitalària respecte al dia anterior.

