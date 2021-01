Nou hospitals valencians tenen les UCI al límit de capacitat i tres ja deriven pacients a altres centres

El Govern valencià tractarà d’evitar un confinament dur com el que es va produir durant la primera onada de la pandèmia, principalment per l’oposició del president, Ximo Puig, que ja va anunciar que seria l’últim recurs, davant l’opinió de la vicepresidenta primera, Mónica Oltra, i del vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau.

La decisió dependrà finalment en gran manera de la capacitat del sistema sanitari per a donar resposta als pacients. En aquest sentit, ja hi ha huit hospitals amb les Unitats de Cures Intensives (UCI) al límit de capacitat, tres dels quals han derivat pacients amb altres patologies principalment a centres privats amb l’objectiu d’alliberar llits, segons han informat a elDiario.es fonts dels sindicats UGT i CCOO.

Segons les dades de Sanitat, dijous es va registrar un nou rècord d’hospitalitzats, a tocar de 3.000. En concret, en aquests moments hi ha 2.993 pacients COVID hospitalitzats, dels quals 440 estan ingressats en cures intensives.

El percentatge d’ocupació dels hospitals sense comptar els pacients amb altres patologies és del 30% en planta i del 47,54% en les UCI, l’índex més alt de tot Espanya, en què la mitjana està en un 28,46%.

Segons les fonts sindicals esmentades, els hospitals amb més tensió són el Doctor Peset, La Fe, el de Sant Joan, el de Xàtiva, el de la Marina Baixa, el de Requena, l’Arnau de Vilanova, el Clínic i el d’Oriola.

D’aquests, en La Fe, el Clínic i la Marina Baixa ja han traslladat pacients no COVID a la sanitat privada i a l’hospital de la Malva-rosa en el cas del Clínic per l’alta ocupació, mentre que l’Arnau de Vilanova s’ha vist obligat a duplicar llits a les habitacions i el d’Oriola habilitarà també espais nous per donar-hi cabuda als pacients, ja que té l’UCI en aquests moments al 100%.

Rosa Atiénzar, secretària general de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV, ha comentat que el sindicat va mostrar des del principi “una preocupació enorme per l’increment diari i sostingut de la pressió hospitalària i del nombre de contagis a la Comunitat Valenciana”, per la qual cosa ha demanat un reforç de les mesures de contenció i lluita contra la COVID-19 “immediatament”, a més d’incrementar els esforços de la contractació: “Els recursos assistencials comencen a saturar-se, i no sabem quan arribarem al pic, per la qual cosa cal reforçar les mesures de prevenció, així com el seu compliment efectiu”.

Segons Atiénzar, “la pandèmia ha posat en evidència les febleses del sistema, sobretot la falta estructural de personal, i els professionals estan desbordats i exhaustos” i ha afegit que, si es vol evitar el col·lapse del sistema sanitari, “el Consell ha de reforçar-lo, a més de continuar avançant en la vacunació, establint per fer-ho una planificació eficaç”.

De la seua banda, el portaveu d’UGT en matèria de sanitat, Jesús García, ha afirmat que la situació de tot el personal d’especialitzada, d’atenció primària, d’atenció continuada i de totes les categories “és desesperant davant la quantitat de pacients per atendre”.

A més, ha afegit que “les borses de determinades categories estan esgotades”, alhora que ha reivindicat “conscienciació social” davant la situació tan difícil que estan passant els sanitaris pel fet d’haver-hi “moltes persones asimptomàtiques” i ha advertit que “el sistema està al límit del col·lapse”.