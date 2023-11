La nova portaveu de Compromís a València, Papi Robles, critica l’opacitat en les dedicacions externes de Catalá i Olano

“Dins de la política de bunquerització, un dels costums que té l’Ajuntament és no respondre a les preguntes que fem en la nostra tasca d’oposició. Del tema del canvi de dedicació parcial del senyor Olano ens assabentem per una nota de premsa d’una consultora diumenge, per part de l’Ajuntament no hi ha cap comunicació. Per descomptat, KPMG ha tingut més ètica que la senyora Catalá, perquè fa un mes i mig ja vam plantejar en un ple extraordinari que hi havia un conflicte d’interessos claríssim, que l’empresa ha vist molt clar i per això s’ha acabat aquesta relació de socis entre Olano i la consultora”. La nova portaveu local de Compromís, Papi Robles, es va estrenar dimarts en el càrrec criticant l’opacitat en les dedicacions externes del regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, i de l’alcaldessa de València, María José Catalá.

Com va informar aquest diari, la firma KPMG va llançar diumenge passat 19 de novembre un comunicat per mitjà del qual anunciava que, per acord mutu, Olano quedaria desvinculat de la consultora a partir de l’1 de desembre, de manera que la seua dedicació parcial a l’Ajuntament passaria del 25% actual al 75%. Una situació que s’ha donat sense que l’equip de Govern haja donat cap explicació pública, ni tan sols per mitjà una nota de premsa. També es desconeix, malgrat les preguntes de l’oposició en aquest sentit, si María José Catalá manté el seu càrrec com a professora associada de la Universitat Internacional de València (VIU) que ella mateixa va privatitzar quan era consellera d’Educació, i si cobra per això.

“No sabem a què dedicarà aquest 25% del seu temps. Igual que la senyora Catalá amaga el que ella cobra per fer classes en la VIU després d’haver-la privatitzada de la mà del senyor Badenas, portaveu de Vox, que era el rector quan la va privatitzar, ara no ens diuen a què es dedica Olano ni en aquest 25% d’activitat extra municipal, però tampoc en l’altre 75%, perquè és impossible saber què estan negociant en el tema del nou estadi del València CF”, va dir Robles.

Aquestes declaracions van provocar la reacció de Marí Olano, que va afirmar que la seua desvinculació amb KPMG a partir de l’1 de desembre és total i que no ha tornat a tindre contactes amb Germán Cabrera, advocat de Peter Lim a Espanya, des de la trobada que van tindre a Madrid el mes de setembre passat.

Una moratòria per a frenar els apartaments turístics

Robles va comparéixer dimarts acompanyada del regidor i exalcalde de València, Joan Ribó, i la portaveu adjunta, Glòria Tello, que van escenificar el traspàs de càrrec de portaveu al capdavant del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament. Robles va afirmar que comença “una nova etapa amb un lideratge renovat, amb un equip preparat, amb l’objectiu de frenar l’extrema dreta el 2027”. I va afegir: “A més, som els únics que podem fer-ho, perquè som els que tenim un model alternatiu de ciutat clar i recognoscible”.

Ribó va recordar que continuarà treballant en el Grup Municipal com a “regidor de base”, com un “soldat ras”, ha dit; i ha concretat que continuarà portant els temes d’hisenda, horta i alimentació de la coalició valencianista en el consistori.

Robles va assegurar que “el govern de Catalá està centrat en mesures gestuals, i el més concret se centra a destruir en compte de construir”. Per això, va explicar: “Nosaltres, des de Compromís, plantegem una oposició propositiva. Amb una proposta per a fer ciutat tots els mesos”. Va posar d’exemple una iniciativa que ja han presentat, com és el projecte de recuperació de les Naus de Guatla, al barri de la Saïdia.

La nova portaveu de Compromís considera que la coalició valencianista és l’única que veu la ciutat amb ulls de veí, mentre que Catalá i la resta dels partits miren València amb ulls de turista. “Compromís som l’únic partit que vol posar limitacions a l’arribada massiva de creuers, que volem activar una moratòria als nous apartaments turístics, que volem declarar València ciutat tensada per a limitar els preus del lloguer, o que proposem crear una unitat de policia turística que, entre altres coses, puga fer un control dels apartaments turístics il·legals”, va detallar.

Robles va insistir que “les mesures de Catalá són ràncies, són antigues. Tot passa per les misses, per la catedral, per destruir voreres i llevar espai al vianant per donar-lo als vehicles. València mereix un govern amb una mirada més àmplia i més moderna. Que defense orgullós els drets LGTBI, els drets de les dones, així com l’accés a l’habitatge, els mercats de l’horta o les nostres platges i els nostres barris davant de l’ampliació del port, que només beneficia MSC”.

No a l’ampliació del port

Pel que fa a la polèmica ampliació del port, Papi Robles va ser categòrica: “Tenim un compromís molt clar amb el veïnat i amb la protecció de les platges i sempre hem sigut molt francs en el fet que no volem l’ampliació del port que hi ha plantejada. I d’això, Yolanda Díaz n’és totalment conscient. N’era conscient en el mandat anterior i n’és conscient hui dia. La manera d’actuar de Yolanda Díaz serà exactament la mateixa que hi ha hagut fins ara si depén de Compromís”.

Sobre la ZAL, Joan Ribó va recordar que “són uns terrenys que s’ha dit diverses vegades pels tribunals i pel Suprem que són terrenys d’horta i que, per tant, donar la llicència a una multinacional com MSC incompliria el que es diu en l’àmbit jurídic”. Ha assegurat que dir el contrari, en referència a María José Catalá, seria “una filigrana, un salt mortal triple, però amb caiguda letal”.