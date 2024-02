El número dos del PP valencià adjudica 190.000 euros al ‘Gasofa’, l’amic de Zaplana a qui demanen cinc anys de presó

El ‘Gasofa’ torna a obtindre fons públics d’un ajuntament governat pel PP per a la seua gasolinera. L’alcalde de Finestrat i secretari general del PP valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, ha adjudicat un contracte, amb un valor estimat en 190.000 euros, de subministrament del combustible per al proveïment de carburant dels vehicles municipals a Zarcar SL. Es tracta de la firma de Francisco Pérez López, un empresari acusat en el cas Erial a qui la Fiscalia Anticorrupció demana cinc anys de presó.

L’amo de la gasolinera és amic d’Eduardo Zaplana, principal acusat en el judici que s’inicia el pròxim 21 de març. Al contracte de l’Ajuntament de Finestrat, una localitat de 7.909 habitants a tocar de Benidorm, només es va presentar l’empresa Zarcar SL.

El ‘Gasofa’ s’ha emportat el subministrament de combustible d’automoció per al proveïment de carburant de vehicles i maquinària de titularitat municipal en un punt de subministrament de l’adjudicatari (l’estació de servei), així com el dels depòsits per a la calefacció dels dos col·legis públics de Primària de la localitat, del pavelló esportiu i dels vestidors del camp de futbol, segons la memòria justificativa del contracte.

La memòria justificativa del contracte, tramitat per procediment obert, assenyalava que l’estació de servei havia d’estar situada en un “radi màxim” de quatre quilòmetres, prenent com a punt de referència el col·legi públic Balcó de Finestrat.

L’estació de Paco ‘Gasofa’, situada en l’avinguda del País Valencià de la localitat, és la més pròxima al centre educatiu. La memòria, firmada per l’enginyer municipal, també imposa un termini de 48 hores per a subministrar el proveïment de carburant als dos col·legis i al pavelló i els vestidors del camp de futbol.

En l’informe d’insuficiència de mitjans, l’enginyer municipal indica que Paco ‘Gasofa’ ja s’encarregava del subministrament de combustible des que al final del 2019 el mateix alcalde li va adjudicar un contracte amb un termini d’execució de quatre anys en total. Aquesta adjudicació va ser mitjançant un procediment obert i per un valor estimat de 218.715,21 euros. El 2018, Zarcar SL també es va emportar un contracte de subministrament de 41.300 euros, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, amb un termini d’execució d’un any.

L’empresari va doblar les seues vendes el 2022, últim any declarat davant el Registre Mercantil, tal com va informar elDiario.es. La gasolinera va obtindre un import net de xifra de negocis de 19,9 milions d’euros el 2022, davant dels 9,5 milions de l’exercici anterior.

Un dels seus clients més fidels és l’Ajuntament de Benidorm, governat pel popular Toni Pérez, que ha pressupostat durant els seus mandats un total d’1,7 milions d’euros per a Zarcar SL. Els alcaldes de Benidorm i de Finestrat són persones de la màxima confiança de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana i hereu polític del zaplanisme.

El ‘Gasofa’ comparteix banc dels acusats amb el seu amic Eduardo Zaplana en el judici del cas Erial, l’inici del qual està previst per al pròxim 21 de març després de la suspensió pels greus problemes de salut del lletrat de l’expresident de la Generalitat Valenciana.

La Fiscalia Anticorrupció manté que Zarcar SL va abonar despeses de Zaplana amb una empresa suïssa de lloguer de iots de luxe, concretament de l’embarcació Iris entre l’11 i el 16 d’agost de 2009. Anticorrupció sospita que es tracta de presumptes suborns a l’exministre popular i expresident de la Generalitat Valenciana.

Un ‘empleat’ de Zaplana en la trama del cas Erial

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, encarregada de la investigació del cas Erial, va intervindre converses telefòniques entre Paco el ‘Gasofa’ i Joaquín Barceló Pachano, presumpte testaferro de Zaplana. Pachano, en una conversa mantinguda amb Eduardo Zaplana el 19 de març de 2018, es refereix a l’empresari com “el nostre amic el Gasofa”.

Arran d’una altra conversa de Pachano amb el seu fill en què li diu que li telefona des de la “gasolinera de Paco”, l’UCO va recórrer a la informació del repetidor per situar el presumpte testaferro en l’estació del ‘Gasofa’.

En un altre diàleg telefònic entre Zaplana i Pachano, l’expresident autonòmic respon al seu presumpte testaferro: “Si cal li telefone jo”. També li pregunta: “Però ho arregla o l’estreny?”. Les converses demostren, segons el parer de l’UCO, la “posició prevalent” de Zaplana sobre la resta dels acusats en la trama del cas Erial.

El ministeri fiscal considera que la trama presumptament liderada per Zaplana va moure 20,6 milions d’euros en comissions en paradisos fiscals en “operacions de corrupció”.

Mesa de contractació sense polítics

Fonts oficials de l’Ajuntament de Finestrat defensen que el contracte ha sigut adjudicat per una mesa de contractació “en què no hi ha polítics” i recorden que la firma de Pérez López va ser l’única que es va presentar a la licitació.