Pàgines grogues i xarxes socials: l’associació de familiars de la fossa 21 de Paterna localitza descendents de represaliats fins i tot al Brasil

Després de la seua petició pública d’ajuda, la presidenta de l’Associació de Familiars de Persones Afusellades en la fossa 21 del cementeri de Paterna (València), Pilar Taberner, ha aconseguit localitzar descendents de la meitat aproximadament dels 78 represaliats per la repressió franquista de postguerra, algun fins i tot a l’estranger. “És un treball de recerca, no hi tinc un mètode, és una mica a veure què et trobes”, conta per telèfon a elDiario.es la responsable de l’associació.

De moment, mitjançant un treball minuciós de cerca, ha aconseguit localitzar una quarantena de descendents de les 78 víctimes afusellades pel règim franquista entre el 15 i el 21 de juliol de 1939, pocs mesos després de l’ocupació de València pels militars franquistes. La majoria dels cossos corresponen a republicans oriünds de municipis valencians com Bocairent, Alfara del Patriarca, Ontinyent o Quart de Poblet, entre altres. També d’altres punts d’Espanya com Madrid, Cartagena o Còrdova.

En la llista figuren tres veïnes de Catarroja (Carmen Martínez Fortea, Bárbara Morella Ribes i Francisca Ballester Nogueras) que van ser les tres primeres dones afusellades a Paterna en la postguerra franquista i els familiars de les quals encara no han pogut ser contactats. La llista completa de víctimes es reprodueix al final d’aquesta informació (els possibles descendents poden contactar mitjançant correu electrònic: pilitaberner@hotmail.com).

Pilar Taberner s’ha centrat en els padrons municipals i en els arxius històrics, a més de les xarxes socials (especialment Twitter) i les pàgines grogues, per confrontar cognoms coincidents i pistes que en alguns casos resulten reeixides i en altres porten a un atzucac. “Calculem l’edat que tenia la víctima en el moment de l’afusellament i demanem als ajuntaments o als arxius si disposen de padrons de l’època. Si hi figuren empadronats, ja veiem si eren casats o si vivien amb algú, i així anem buscant els possibles familiars”, conta Taberner.

“Per cada localitat que tinc gent represaliada, busque en Google si hi ha una regidoria de memòria històrica o grups de recuperació de la memòria, així com els correus generals de l’ajuntament”, continua la presidenta de l’Associació de Familiars de Persones Afusellades en la fossa 21 del cementeri de Paterna. “Em continua xocant trobar fills vius dels represaliats”, afig. L’últim que ha localitzat viu al Brasil, país on la seua família es va traslladar en la dècada de 1950.

L’home és fill d’un treballador anarquista de Bocairent que va ser afusellat a Paterna. “La pista del Brasil ens la va donar l’ajuntament”, explica Taberner, que es va posar de seguida a buscar en Facebook ciutadans brasilers amb el mateix cognom d’origen valencià. Així va poder contactar amb uns quants besnets i, amb l’ajuda del traductor automàtic del portugués, els va comunicar que el seu besavi enterrat en una fossa serà exhumat.

Així doncs, Taberner va contactar directament amb el fill d’aquest represaliat, que parla castellà i té nou nets. “Em va contar que son pare va tindre quatre fills i la mare amb el temps es va exiliar del poble per la repressió posterior”, explica. “La mare sempre els va tindre informats totalment del que va ocórrer i li constava que son pare era una persona molt lluitadora i innocent”, afig.

Els descendents amb qui contacta solen mostrar-se sorpresos que algú estiga dedicant-se a buscar-los, més encara els que desconeixen que el seu familiar està enterrat en una fossa comuna del cementeri de Paterna. “Estan emocionadíssims que algú estiga fent això”, celebra la presidenta de l’associació. Els familiars del Brasil, que conserven l’última carta enviada pel seu ésser estimat abans de ser afusellat, ja li han sol·licitat que els envie la documentació de què dispose l’associació. “Em va emocionar molt, són gent encantadora a qui la vida els ha portat a viure en un altre país”, diu Taberner.

En altres casos, la investigadora accidental ha recorregut a les pàgines grogues per trobar números de telèfon fix. Però on més resultats ha obtingut ha sigut en Twitter: cada vegada que llança una petició d’ajuda per a trobar familiars, la contacten uns quants. “En Google, xarxes socials, pàgines grogues i padrons hem trobat quasi la meitat dels descendents de les víctimes”, afig.

El procés administratiu per a posar en marxa l’exhumació, finançada per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez Garijo, s’ha retardat (previsiblement al pròxim mes de setembre), però la responsable de l’associació ja ha contactat amb l’equip de la fundació Fisabio encarregat de crear una mena de banc autonòmic d’ADN per començar a fer les proves als descendents més majors, davant el risc de la defunció.

Fins que s’inicie l’exhumació, que durà a terme el grup especialitzat Arqueoantro, Pilar Taberner continua buscant incansablement els descendents de les víctimes de la fossa 21 del cementeri de Paterna que encara no han pogut ser localitzats.

Llista de represaliats en la fossa 21 del cementeri de Paterna (nom, edat, professió, lloc de naixement i data d’afusellament)

1. Bautista Bañó Sirera, 41, teixidor, Bocairent, 15/7/39

2. Blas Insa García, 26, teixidor, Bocairent, 15/7/39

3. Juan Bautista Gisbert Martínez, 36, teixidor, Bocairent, 15/7/39

4. Agustín Calabuig Belda, 45, llaurador, Bocairent, 15/7/39

5. Ángel Bernat Beneyto, 48, forner, Bocairent, 15/7/39

6. Tomás Beneyto Miralles, 38, obrer, Bocairent, 15/7/39

7. Ricardo Bernat Sempere, 41, teixidor, Bocairent, 15/7/39

8. Francisco Ferre Miralles, 27, teixidor, Bocairent, 15/7/39

9. Leopoldo Verdú Monerris, 44, venedor ambulant, Bocairent, 15/7/39

10. Manuel Ferre Martín, 33, mecànic, Bocairent, 15/7/39

11. Manuel Galiana Asensio, 35, xòfer, Bocairent, 15/7/39

12. Julián Aparicio Moreno, 45, militar, Cartagena, 15/7/39

13. Antonio Vacas Giménez, 41, llaurador, Còrdova 15/7/39

14. Jesús Lliri González, 38, cambrer, Mislata, 15/7/39

15. Francisco Martí Fusa, 33, obrer, Ontinyent, 15/7/39

16. José Soler Tortosa, 44, tèxtil, Ontinyent, 15/7/39

17. José María Calatayud Alonso, 56, secretari d’ajuntament, València, 15/7/39

18. Joaquín Tirado Tomás, 63, militar, València, 15/7/39

19. Tomás Escribano Martínez, 41, obrer, València, 15/7/39

20. Manuel Segundo Eixea Vilar, 57, militar, Vila-real, 17/7/39

21. Ismael Valls Ferrer, 33, acomodador, Alfara del Patriarca, 17/7/39

22. Salvador Lloris Épila, 40, llaurador, Alfara del Patriarca, 17/7/39

23. Salvador Valls Molins, 53, mister, Alfara del Patriarca, 17/7/39

24. Bartolomé Chapa Bondía, 41, rellotger/rajoler, Alfara del Patriarca, 17/7/39

25. Bautista Estellés Soriano, 28, llaurador, Benicarló, 17/7/39

26. Manuel Valverde Benítez, 32, jornaler, Jaén, 17/7/39

27. José Pozo Sánchez, 25, cuiner, Caravaca de la Cruz, 17/7/39

28. Tiburcio Martín Sorribes, 33, comerciant, Castelló de la Plana, 17/7/39

29. Juan Arín Melo, 32, comerciant, Castelló de la Plana, 17/7/39

30. José Pastor Cañete, 27, pintor, Ontinyent, 17/7/39

31. Manuel Torró Tormo, 32, impressor, Ontinyent, 17/7/39

32. Enrique Soler Gramatge, 43, dibuixant, Paterna, 17/7/39

33. Jesús Reig Peña, 46, llaurador, Tavernes Blanques, 17/7/39

34. José Alcaide Muñoz, 43, obrer de vila, València, 17/7/39

35. José Huguet Miralles, 27, metal·lúrgic, València, 17/7/39

36. José Leiva Martínez, 52, mariner, València, 17/7/39

37. Manuel Gómez Coll, 24, xòfer, Burjassot, València, 17/7/39

38. Ángel Priyuelo Villacampa, 34, advocat, València, 17/7/39

39. Juan Antonio Mondéjar López, 24, militar, Beas de Segura (Jaén), 17/7/39

40. Jesús Domínguez Molinero, 40, guàrdia civil, Albacete, 19/7/39

41. Marcelino Marín Solaz, 67, picapedrer, Calles, 19/7/39

42. Argimiro Sanz Cerezo, 39, comissari de policia, Madrid, 19/7/39

43. Clemente Ortiz Fernández, 43, empleat de banca, Madrid, 19/7/39

44. José Valor Gil, 45, jornaler, Ontinyent, 19/7/39

45. Gerardo Montagud Úbeda, 31, ebenista, Ontinyent, 19/7/39

46. José Llopis Calatayud, 33, xapista, Ontinyent, 19/7/39

47. Francisco Ferrero Llopis, 26, ebenista, Ontinyent, 19/7/39

48. Antonio Tormo Gandía, 28, sabater, Ontinyent, 19/7/39

49. Vicente Donat Gironés, 27,tèxtil, Ontinyent, 19/7/39

50. Luis Montes Calabuig, 41, obrer, Ontinyent, 19/7/39

51. Roberto Llin Jordá, 38, llaurador, Ontinyent, 19/7/39

52. Antonio Soler Soler, 38, jornaler, Ontinyent, 19/7/39

53. José Soler Soler, 33, llaurador, Ontinyent, 19/7/39

54. José Torró Moya, 53, llaurador, Ontinyent, 19/7/39

55. Aurelio Sagadero Adeba, 36, guàrdia civil, València, 19/7/39

56. Rafael Estruch Ribes, 27, guàrdia d’assalt, València, 19/7/39

57. Rafael Maya Pedro, 31, militar, València, 19/7/39

58. Juan Gómez López, 29, obrer de vila, València, 19/7/39

59. José Romaguera Chanzá, 38, llaurador, Alcàsser, 21/7/39

60. Práxedes Rochina Embuena, 24, llaurador, Bugarra, 21/7/39

61. Carmen Martínez Fortea, 40, mestressa de casa, Catarroja, 21/7/39

62. Bàrbara Morella Ribes, 35, mestressa de casa, Catarroja, 21/7/39

63. Francisca Ballester Nogueras ,51, mestressa de casa, Catarroja, 21/7/39

64. Marcos Gascón Cuevas, 44, jornaler, la Llosa del Bisbe, 21/7/39

65. Félix Royo Alcácer, 43, comerciant, Manises, 21/7/39

66. Salvador Romaguera Badal, 30, llaurador, Picassent, 21/7/39

67. Manuel Soler Gómez, 43, rajoler, Quart de Poblet, 21/7/39

68. Onofre Sanmartín Valldecabres, 36, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

69. Ángel Sanmartin Vento, 52, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

70. José Giner Navarro, 30, jornaler, Quart de Poblet, 21/7/39

71. Antonio Monzó Fita, 35, industrial, Quart de Poblet, 21/7/39

72. Pascual Monzó Real, 58, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

73. Ramón Pla Sanz, 52, jornaler, Quart de Poblet, 21/7/39

74. Francisco Soriano Martinez, 52, obrer, Quart de Poblet, 21/7/39

75. Sandalio López Giménez, 38, industrial, Quart de Poblet, 21/7/39

76. Salvador Blasco Serer, 53, llaurador, Torrent, 21/7/39

77. Salvador Hervás Nogueres, 33, llaurador, Carlet, 28/7/39

78. Manuel Salcedo Llopis, 32, fuster, Ontinyent, 27/3/40