La pandèmia de la Covid-19 desapareix del debat electoral valencià: “Afortunadament, és un tema superat”

La crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19 ha marcat irremeiablement aquesta última legislatura. La gestió de la crisi ha sigut un dels ariets de l’enfrontament entre les diferents formacions polítiques, especialment a la Comunitat de Madrid, on els partits de l’oposició han criticat severament la gestió d’Isabel Díaz Ayuso en les residències de persones majors. La candidata de Més Madrid, Mónica García, s’ha referit en diversos debats als “protocols de la vergonya en les residències de majors i el bunyol sanitari” del Govern que presideix Díaz Ayuso.

Per contra, a la Comunitat Valenciana la pandèmia ha sigut un dels temes absents de la campanya electoral. I tot això, a pesar que Fernando Simón va advertir dijous, precisament en el marc del IV Congrés de Cooperació Internacional de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) celebrat a València, que hi ha un risc d’una altra pandèmia, encara que va afegir que “no serà imminent”.

En el discurs del president de la Generalitat Valenciana del 28 d’abril passat, en ocasió de la convocatòria d’eleccions autonòmiques per a aquest 28 de maig, Ximo Puig es va referir a una “legislatura excepcional” que ha hagut de bregar amb temporals, amb la pandèmia i, finalment, amb les conseqüències de la guerra a Ucraïna. “No oblidaré mai aquell 10 de març de 2020. Aquell dia suspeníem les Falles i la Magdalena, però desconeixíem l’abast de la tragèdia que venia; 10.451 vides perdudes per la Covid-19. Vides que hui vull recordar des del sentiment i l’emoció”, va dir Puig.

El cap de l’executiu autonòmic valencià va remarcar “la responsabilitat d’una ciutadania unida” i “el civisme de la vacunació”. Així doncs, entre el dur confinament inicial i el reeixit procés de vacunació, la crisi sanitària es va convertir irremeiablement en l’eix fonamental del debat polític durant la major part de la legislatura. Des de llavors, les referències a la crisi sanitària més gran dels últims temps s’han difuminat, malgrat haver marcat tota una època.

La diputada autonòmica Carmen Martínez, portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE, considera que “ja no suposa un problema i afortunadament és un tema superat”. Martínez, especialitzada en medicina familiar, argumenta que la Covid-19 “ja no és una preocupació per a la ciutadania”, per la qual cosa l’oposició “no pot utilitzar-la com a arma política”. Així doncs, s’explica, segons la diputada autonòmica, que el PP haja “tret a passejar l’ETA” en el debat electoral.

“Molt bona gestió” amb mesures “poc populars”

A la Comunitat de Madrid, el personal sanitari està “en peu de guerra” a causa d’una “situació molt precària”, assegura Martínez. “Allí hi ha molts problemes encara, agreujats per l’estrés que s’ha viscut per l’emergència sanitària i ací, en canvi, vam reaccionar bastant ràpidament i s’han atés les demandes del personal, s’ha reforçat la plantilla sanitària i s’ha fet un esforç inversor que no s’ha fet a la Comunitat de Madrid”, afirma la portaveu de Sanitat del PSPV-PSOE.

A la Comunitat Valenciana “s’ha fet una molt bona gestió, amb errors lògicament, perquè mai havíem hagut de gestionar una pandèmia mundial, però totes les decisions que s’han pres han sigut pensant en el benestar general”, afig Carmen Martínez.

La diputada autonòmica socialista argüeix que el president Ximo Puig, “va moure cel i terra per aconseguir material”. “Vam ser els primers a noliejar avions, es van reforçar amb més de 6.000 persones les plantilles sanitàries, que després hem consolidat i, encara que en algun moment es van prendre mesures poc populars per a minimitzar els contagis, després s’ha demostrat que era el que calia fer per a evitar més morts”, conclou.