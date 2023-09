Per què el PP podria aprovar en solitari el conveni per a posar en marxa les obres del nou estadi del València CF

L’alcaldessa de València, María José Catalá, tractarà de buscar el màxim consens possible per a tirar avant el conveni que permeta reprendre les obres del nou estadi del València CF, que estan ja 14 anys paralitzades. Com va avançar elDiario.es, el club estima en 160 milions d’euros la finalització del coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes, un 33% més del que es preveia inicialment.

Com ja va comentar Catalá a cap de pocs dies de la seua investidura, la seua idea és acordar una postura comuna amb la resta de les forces polítiques per a tindre una posició de força davant del màxim accionista del club, Peter Lim.

Per a aquesta finalitat, a través del regidor de Grans Projectes, José Marí Olano, ha iniciat una ronda de reunions amb la resta dels grups municipals amb l’objectiu de posar en comú el contingut de la reunió que Olano mateix va mantindre amb el secretari del consell d’administració i advocat de Lim a Espanya, Germán Cabrera, i recaptar les línies roges de cada partit per a donar suport a la signatura del conveni. La setmana passada es van produir aquestes reunions amb Compromís i el PSPV i dimarts tindrà lloc la trobada amb Vox, el portaveu del qual, Juan Manuel Badenas, ja va descartar donar suport al conveni mentre el magnat de Singapur siga el màxim accionista.

Amb tot, segons han explicat fonts municipals a elDiario.es, si, arribat el moment, tots els partits s’oposaren a la signatura del conveni, el PP podria aprovar-lo en solitari en la junta de govern local, sempre que el text no implicara una modificació del planejament urbanístic, ja que qualsevol cosa relacionada amb aquest tema ha de passar sí o sí per sessió plenària.

No obstant això, en aquest cas, l’aspecte urbanístic queda recollit en les fitxes l’aprovació de les quals estan en tràmit i sí que passaran pel ple, comptant previsiblement amb el suport de Compromís i el PSPV, que les van aprovar i van impulsar en primera instància en l’anterior mandat, i del PP, que és el partit que lidera ara l’Ajuntament.

En virtut de les fitxes esmentades, el club es compromet a abonar a l’Ajuntament la quantia del poliesportiu de Benicalap, les obres del qual executarà de manera directa el consistori. Una vegada ingresse la quantitat, l’Administració alliberarà els 41.700 metres quadrats de sòl terciari (oficines, restauració o comerç) que el club té concedits en dues torres al costat del nou estadi perquè puga vendre-ho i obtindre recursos. A més, no podrà vendre el sòl terciari de què disposa en el vell Mestalla, principalment 15.000 metres quadrats que passen d’estar en el subsol a estar en superfície i una altra parcel·la de 14.000 metres, ni tampoc els 75.900 metres quadrats de residencial, fins que acabe el nou estadi en les condicions acordades.

Una vegada aprovades les fitxes en el ple, s’incorporarien al conveni, que, llevat que s’introduïsquen novetats en matèria de planejament, tan sols regula les característiques de l’estadi quant a aforament, serveis o aparcament, i quant a règim d’ús compartit, qüestions aquestes que el PP podria aprovar el solitari.