Una plataforma encapçalada per Martín Queralt presenta a Puig el seu projecte per a recuperar el València CF i acabar el nou estadi

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va rebre dimecres al migdia Juan Martín Queralt, cap visible de la plataforma ‘De Torino a Mestalla’ l’objectiu principal de la qual és aconseguir que la democratització accionarial del València CF, el màxim accionista del qual és el magnat de Singapur Peter Lim.

Segons diverses fonts consultades, la reunió, que no estava en l’agenda i que va ser revelada per Radio Valencia, va discórrer de manera cordial i va haver-hi bona sintonia entre les parts.

Queralt va presentar a Puig el manifest de l’entitat i el seu full de ruta per a aconseguir que la societat valenciana recupere el control accionarial mitjançant l’inici dels procediments legals i administratius necessaris.

La situació del nou estadi, les obres del qual estan paralitzades 11 anys, també va estar damunt la taula, més encara tenint en compte l’ultimàtum llançat per l’alcalde de València, Joan Ribó, i per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, que ja han advertit que si al maig de l’any que ve el club no ha fet passos ferms encaminats a reprendre les obres, demanaran la nul·litat de l’actuació territorial estratègica (ATE) o la substitució del València CF com a promotor del pla urbanístic.

No obstant això, totes dues opcions queden a costa de les conselleries d’Economia i de Política Territorial, per la qual cosa la posició de Puig és clau en aquest assumpte.

Sobre aquest tema, Queralt va traslladar al president la seua total sintonia amb el que havien manifestat l’última setmana Ribó i Gómez i, per tant, en contra de fer més concessions a Lim en forma d’una pròrroga de l’ATE.

La plataforma té previst reunir-se entre aquesta setmana i la que ve amb l’Ajuntament de València i amb CaixaBank i Bankia amb l’objectiu de donar a conéixer els seus plans abans de la junta d’accionistes valencianista del pròxim 11 de desembre.