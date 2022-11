La Policia Local posa 3 multes al dia a València a usuaris de patinets, la major part per circular per la vorera

El cada vegada més gran l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP), principalment patinets elèctrics, que com a mitjà de transport ha generat un al·luvió de denúncies per incompliment de l’ordenança de Mobilitat per part de la Policia Local i un augment d’accidents amb aquesta mena de dispositius implicats.

En concret l’Ajuntament de València ha tramitat un total de 2.389 sancions a patinets el 2021 i el 2022 (tres al dia) per infringir la normativa de trànsit. El rànquing de sancions l’encapçala circular per la vorera amb 984 sancions, seguit de circular amb més ocupants dels permesos amb 614 multes, utilitzar auriculars 470, positiu en alcohol 147, excés de velocitat 133 i conduir amb el mòbil 41.

Quant a la recaptació per aquestes sancions, l’Ajuntament ha ingressat 84.655 euros, dels quals 30.671 són per circular per la vorera, 23.135 euros per utilitzar auriculars, 15.122 euros per positiu en alcohol, 11.041 per circular amb més passatgers dels permesos, 3.663 per excés de velocitat i 1.023 per conduir amb el mòbil.

El regidor del PP a l’Ajuntament de València, Carlos Mundina, que va fer públiques les dades dilluns, va demanar un increment de les campanyes de conscienciació per als usuaris de patinet a la ciutat perquè “la convivència entre usuaris del patinet, vianants i vehicles siga més positiva”.

Mundina va demanar que “s’augmente el control a aquesta mena de vehicles amb noves campanyes de control per augmentar la seguretat viària a València”, i va afegir que “per al PP la mobilitat a la ciutat ha de complementar-se amb la seguretat i el consens. Aquestes són les nostres claus de futur per a la ciutat i els eixos per al canvi a la ciutat després de les eleccions”.

La DGT estudia l’assegurança obligatòria

Quant a la sinistralitat, en el primer semestre d’enguany s’han registrat 364 accidents amb aquests vehicles de mobilitat personal, un 13% més que en el mateix període de l’any passat.

Pel que fa a aquest tema, Mundina va insistir en la necessitat que aquests vehicles incorporen matrícula i assegurança obligatòria. Sobre això, fonts policials han recordat que totes dues qüestions depenen de la Direcció General de Trànsit (DGT) i han apuntat que en el cas de l’assegurança obligatòria “va ben encaminat”.