La Policia Nacional premia José Luis Roberto, líder del partit valencià d'extrema dreta España 2000

El líder del partit d’ultradreta España 2000 ha sigut premiat per la Policia Nacional en la localitat valenciana de Paterna en honor a la seua col·laboració en matèria de seguretat ciutadana. Roberto, que exerceix d’advocat de la menor tutelada que va denunciar els abusos de l’exmarit de la líder de Compromís Mónica Oltra, és el propietari de la firma Levantina de Seguridad, que vigila la urbanització de la Canyada, a Paterna.

Fonts del consistori han explicat a elDiario.es que el primer edil, el socialista Juan Antonio Sagredo, ha assistit a l’obertura de l’acte i immediatament s’ha absentat per motius d’agenda, per la qual cosa no hauria presenciat el lliurament del premi al conegut líder de l’extrema dreta.

José Manuel León, cap de la comissaria de Paterna, ha lliurat el premi al líder de l’extrema dreta per la seua col·laboració amb la Policia Nacional.

Recibiendo galardón por la colaboración con la Policía Nacional el día del patrón pic.twitter.com/T7R9rEI0AV — José Luis Roberto Navarro (@JLRoberto1953) 4 de octubre de 2022

José Luis Roberto, advocat i dirigent del grupuscle España 2000, és propietari de la firma de seguretat privada Levantina de Seguridad. No és la primera condecoració oficial que rep de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Roberto és el lletrat de l’acusació particular de la menor tutelada per la Generalitat Valenciana que va denunciar els abusos de l’exmarit de Mónica Oltra, que va dimitir després de ser imputada per la gestió de la seua conselleria d’aquests fets. A més, també exerceix d’advocat en la defensa d’algun dels processats per les greus agressions del 9 d’Octubre del 2017 a València.

El mateix líder ultra ha difós la foto de lliurament del guardó, en què apareix l’escut de la Policia Nacional. El lliurament del premi coincideix amb la celebració del dia dels Sants Àngels Custodis, patró de la Policia Nacional.

El dirigent d’ultradreta també va estar vinculat a l’Associació Nacional d’Empresaris de Clubs de Cambreres (Anela, pel nom en castellà), una mena de patronal de la prostitució, de la qual va ser secretari general.

La Delegació del Govern a València no estava al corrent del premi a Roberto. Aquest diari ha intentat obtenir, sense èxit, la versió de la Prefectura Superior de Policia de València.

L’alcalde elogia l’“enorme treball” policial

A l’acte a Paterna també ha assistit la tinenta d’alcalde de Seguretat, Nuria Campos. A l’inici de la cerimònia, l’alcalde socialista Juan Antonio Sagredo ha destacat la baixa taxa de criminalitat de Paterna i ha agraït als agents de la Policia Nacional “l’enorme treball i esforç que imprimeixen diàriament en la seua tasca per a salvaguardar la seguretat dels paterners i paterneres”.

La nota de premsa sobre l’acte publicada per l’Ajuntament de Paterna ressenya les persones i les entitats premiades, però no esmenta José Luis Roberto.