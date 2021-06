Adeu al 3%: l’última fugida de Ciutadans dinamita la possibilitat de reforma de la llei electoral valenciana

Ni abaixar el llistó al 3%, ni millora de la proporcionalitat entre províncies, ni llistes paritàries, ni vot electrònic. L’últim trànsfuga de Ciutadans dinamita la possibilitat de reforma de la Llei electoral valenciana, un dels projectes més ambiciosos del parlament valencià que s’ha topat amb un mur constant des dels inicis del tràmit.

El diputat per Castelló Vicente Fernández ha comunicat a la Mesa de les Corts dijous la seua baixa del grup taronja i romandrà com a diputat no adscrit juntament amb quatre excompanys més de Ciutadans, que es van convertir en trànsfugues poc després que Toni Cantó se n’anara a les files del PP madrileny. L’última baixa deixa el grup que dirigeix Ruth Merino només amb 13 diputats, dels 18 amb què va arrancar la legislatura, però, al marge de l’esgarrany a la formació liberal, deixa un altre cadàver pel camí: la llei electoral.

La proposta que els partits que componen el Pacte del Botànic van presentar i que Ciutadans ha negociat des de la legislatura passada necessita tres cinquenes parts de la cambra per a tirar avant. PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida compten amb 52 parlamentaris, per la qual cosa el suport d’un grup de l’oposició es feia indispensable per a arribar a 66. Aquest suport va estar mesos negociant, presentant propostes i se’n va baixar de l’acord a última hora, malgrat que el portava en el programa electoral, exigint unes reformes que excedien els terminis parlamentaris. Amb les convocatòries electorals successives el partit taronja va anar fent ballar la seua postura respecte de la reforma, segons tocara la música. Si amb Albert Rivera al capdavant es veien forts, rebutjaven la reforma; si estaven a la vora de la desaparició, plantejaven col·laborar.

En aquesta segona legislatura, les baixes de Ciutadans deixen el grup amb 13 diputats, un de menys dels que es necessiten per a aprovar la reforma. Així doncs, per a la majoria progressista es fa impossible abordar la reforma en aquests moments, atés que ni PP ni Vox ni els cinc trànsfugues volen sentir a parlar del tema.

L’últim escapolit abandona l’escó a poques hores de tancar-se el termini per a presentar les esmenes a la proposta de reforma, amb la qual cosa part del grup no estava d’acord. Seguint la màxima de l’excusatio non petita, Fernández argumentava que la seua eixida no respon a “cap aspiració o maniobra política”, sinó que es produeix per “la deriva i les decisions econòmiques adoptades unilateralment per la responsable”, Ruth Merino. La direcció autonòmica del partit li ha exigit que torne l’acta, però Fernández ja ha comunicat al parlament autonòmic la voluntat de continuar ocupant l’escó.