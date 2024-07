Agència Antifrau, segon assalt: el PP presenta el candidat qüestionat pels lletrats, ara amb la llei de part seua

El procés de renovació de l’Agència Valenciana Antifrau torna a arrancar. Després de tornar a la casella d’eixida per la negativa del PP i Vox a fer costat a l’únic candidat plantejat, el parlament valencià afronta una segona convocatòria per a l’elecció d’un director de l’organisme. Finalitzat el termini d’una setmana que va fixar la Presidència de les Corts per a rebre propostes, s’han tornat a presentar els mateixos candidats: Eduardo Beut, rebutjat pels lletrats de les Corts, perquè l’organització que el va promoure no tenia prou entitat, i l’actual número dos d’Antifrau, Gustavo Segura, rebutjat pel bipartit del Consell.

Tot està en el mateix punt en què estava al gener, llevat de dues coses: aquesta vegada és el PP qui proposa Beut, malgrat que va mantindre la distància el semestre passat, i que entra en vigor la nova llei. La norma impulsada pels populars i secundada pels seus socis de Vox rebaixa les majories per a elegir el candidat, amb la qual cosa seria prou un pacte entre els socis actuals, deixant fora a l’oposició. On abans es necessitava una majoria reforçada, ara n’hi ha prou amb la majoria absoluta en segona votació.

Els populars justifiquen el canvi de posició a “facilitar” la representació de la societat civil. Beut va ser presentat per una agrupació de gestors i els lletrats de les Corts Valencianes van considerar que no era una entitat que tinguera acreditada la lluita contra la corrupció, com demanava la llei de llavors, així que la cambra va haver de retirar la seua candidatura. “Anteriorment, Beut no va poder comparéixer en comissió per a analitzar la seua idoneïtat per la falta d’un requisit formal de l’associació proponent. Volem que tots tinguen la mateixa oportunitat i contestar les preguntes dels grups”, va apuntar el número dos del PP valencià, Juanfran Pérez Llorca. Dimarts, els populars han tornat a defensar que el candidat és “absolutament respectable”.

L’oposició sempre ha insistit en els vincles del PP amb el que va ser delegat de l’Agència Tributària, però els populars defensen el seu perfil tècnic. A més de delegat de l’Agència Tributària, aquest inspector d’Hisenda va ser secretari general i president de Fecoval (Federació d’Empreses de la Comunitat Valenciana Contractistes d’Obra de l’Administració). L’oposició continua recelant del seu vincle amb Eduardo Zaplana, a qui va assessorar durant la seua etapa com a president de la Generalitat Valenciana.

En aquest segon procés, la negociació del qual es preveu exprés, el PP assegura que dona la mà a l’oposició per a pactar un nom, que inclouen en un paquet negociador d’altres òrgans –el consell d’administració de la televisió pública entre aquests–. Si els populars volgueren, podrien convocar la comissió per a escoltar els dos candidats aquesta setmana mateixa i aprovar el nomenament del seu candidat en el ple del dilluns, 15 de juliol, l’últim del període de sessions fins a setembre.