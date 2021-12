Compromís insisteix a crear un impost municipal al turisme en la pròxima llei de pressupostos

Compromís incrementa la pressió sobre els seus socis en les Corts Valencianes per a implementar un impost a les pernoctacions hoteleres en la Comunitat Valenciana. A un dia perquè concloga el termini de registre d’esmenes a la llei de mesures fiscals del 2022, coneguda com a llei d’acompanyament als pressupostos, el portaveu parlamentari, Fran Ferri, celebrava una trobada amb l’alcalde de València, Joan Ribó, per reclamar junts un gravamen que compense l’impacte del turisme a la ciutat.

Els grups que componen el Govern del Pacte del Botànic han canviat diverses vegades els arguments en favor i en contra de l’impost al turisme, un debat recurrent en el parlament autonòmic des que Podem va obrir la veda en solitari. Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida volen un impost que compense l’impacte de l’activitat, que pagaria el turista en funció de les pernoctacions i el tipus d’allotjament en tot el territori, mentre que els socialistes creuen que és una eina que la dreta pot utilitzar contra el Govern, que no pot implantar-se en tota l’autonomia, perquè llastraria un sector ja perjudicat per la pandèmia i que no té res a veure el turisme de ‘tot inclòs’ amb l’estiuejant de segones residències o el visitant de zones rurals.

L’alcalde de València, que va arribar a un acord amb el PSPV per regular l’impost quan el sector s’haja recuperat de la crisi, va exposar que “el turisme suposa un increment dels serveis de la ciutat als turistes que s’ha de finançar”. “La taxa és una oportunitat, però l’Ajuntament no la pot introduir si no hi ha una possibilitat legal des de la Generalitat”, va insistir Ribó.

En la mateixa línia es va manifestar el portaveu parlamentari de Compromís, que negocia amb el PSPV el seu vot favorable en les Corts Valencianes. Ferri va defensar que “les ciutats europees que l’han implantada no tenen una baixada de turistes, sinó que tenen més recursos per a millorar les ciutats i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, i també la qualitat de vida dels turistes mentre ens visiten”.

Fins hui, els socialistes rebutgen la fórmula que plantegen els seus socis i s’obrin a elaborar una proposta consensuada amb el sector i d’aplicació voluntària en els municipis. La idea que maneja el seu síndic, Manolo Mata, és obrir el paraigua autonòmic per a desenvolupar un impost en dos trams: una part bonificada per la Generalitat Valenciana –perquè quedara a zero en tots els municipis– i un recàrrec d’aplicació local per als consistoris que ho consideren.

Els dirigents de Compromís insisteixen que el gravamen no té efectes sobre la demanda de turistes i que no el pagarien ni els veïns ni els empresaris hotelers, sinó els visitants. “Totes les dades que tenim de moltes ciutats on ja s’aplica demostren que la taxa no té cap influència sobre el nombre de persones que venen”, assenyalava Ribó, cosa a què Ferri va afegir, amb una certa sorna: “Si algú pensa que un turista deixarà de visitar València per un euro més per nit, és que creu que la ciutat de València no es mereix la visita dels turistes, ja que la nostra ciutat és meravellosa per a viure-hi i visitar-la”.

Dijous el parlament autonòmic reuneix la Comissió d’Economia i Pressupostos, en què es plantejaran les esmenes presentades pels grups a la llei d’acompanyament. Les esmenes que no es pacten aquesta setmana quedaran ‘vives’ per al ple de la tercera setmana de desembre, en què tindran l’última oportunitat per a integrar-se en els comptes públics del 2022.