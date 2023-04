Els estrategs dels partits valencians coincideixen en la mobilització de l'electorat com a factor clau

La terrassa del Llit del Túria de Val+ancia sigut l'escenari del debat organitzat aquest dimecres per elDiario.es, la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Beers&Politics i ACOP (Associació de Comunicació Política) amb els estrategs dels principals partits valencians de cara a les pròximes eleccions autonòmiques.

Més d'un centenar de persones, especialment estudiants de Ciències Polítiques, han assistit a l'acte, que ha comptat amb la participació de Miquel Soler, responsable de campanya del PSPV-PSOE i secretari autonòmic d'Educació; pel PP, Miguel Barrachina, cap de campanya i diputat autonòmic; per Unides Podem-Esquerra Unida, Alejandro Aguilar, exsecretari autonòmic d'Habitatge; Àgueda Micó, secretària general de Més Compromís i coportaveu de la coalició, i del diputat autonòmic de Ciutadans Fernando Llopis. Vox no ha participat en el debat en haver-se negat a enviar un estrateg electoral amb la intenció que fora el seu cap de cartell, Carlos Flores, el representant de la formació en l'acte.

El debat, moderat per la periodista de l'edició valenciana d'elDiario.es Laura Martínez i retransmés per streaming, ha arrancat amb les estratègies de campanya de cadascuna de les formacions. El socialista Miguel Soler ha explicat que l'estratègia del PSPV-PSOE passa per “conéixer els problemes de la ciutadania” i trobar “fórmules” perquè “cadascun jutge si s'està millor que fa huit anys”, ha dit en referència al canvi de Govern en 2015.

El popular Miguel Barrachina ha detallat que el PP valencià ha organitzat entre 130 i 160 actes setmanals des d'el mes de novembre passat, centrat en donar a conéixer al candidat Carlos Mazón, del qual ha reconegut que “part amb desavantatge de desconeixement”. “Ens imposem tractar de portar-ho al major nombre de llocs”, ha agregat.

Per part seua, el diputat taronja Fernando Llopis ha reconegut que Ciutadans ha tingut una campanya “complicada” amb “molts canvis orgànics fins a l'últim moment”. Llopis ha dit que la candidata Mamen Peris és “fenomenal” i “gana moltíssim en el tu a tu”.

Águeda Micó, dirigent de Compromís, ha desglossat l'estratègia de la formació valencianista com un “projecte de quilòmetre zero” centrat en la defensa dels interessos valencians. “És molt important posar en valor el treball de Compromís aquests huit anys en el Govern de la Generalitat”, ha dit Micó, qui també ha destacat el grau de coneixement “molt elevat” del candidat Joan Baldoví. La coportaveu de la coalició ha apostat per treballar molt la mobilització de l'electorat progressista“ amb un ”missatge molt positiu“.

L'“estatalització” de la campanya electoral valenciana

Per part seua, el representant d'Unides Podem, Alejandro Aguilar, ha desglossat el context preelectoral marcat per una triple crisi: la pandèmia de la COVID-19, l'emergència climàtica i la guerra a Ucraïna. Així, ha considerat un “avanç” el paper de les institucions públiques, “amb membres de Podem en el Govern a nivell estatal i autonòmic”.

Alejandro Aguilar també s'ha referit al fenomen de l'“estatalització” de la campanya electoral valenciana, un context que “afavoreix la mobilització de l'electorat” de la formació morada. Águeda Micó, per part seua, ha apostat per “parlar en clau valenciana” per una qüestió de “lleialtat a l'electorat” autòcton.

Sobre l'escenari obert de canvi o continuïtat i el perfil de l'electorat, el socialista Miguel Soler ha considerat que “malgrat els anys complicats” existeixen “elements suficients” per a comparar la reacció de l'Executiu autonòmic anterior del PP davant la crisi econòmica amb l'actual Pacte del Botànic.

“Percepció de pulsió de canvi”

El popular Miguel Barrachina ha conclòs que “la unanimitat de les enquestes diuen que en la Comunitat Valenciana guanyaria el PP” encara que també ha assenyalat que “això no suposa res”. “Tinc una percepció de pulsió de canvi”, ha postil·lat.

Fernando Llopis ha apostat per “intentar solucionar els problemes del present o del futur” i “parlar de coses del dia a dia”. L'estrateg de la formació taronja ha assegurat que la seua campanya es dedica a “sondejar” a través de xarxes socials i entrevistes “quins són els problemes que té la gent hui”.

Finalment, Águeda Micó ha reflexionat sobre la mobilització de l'electorat. El de Compromís, ha assegurat, “està amb ganes i molt fidelitzat”. “Les nostres enquestes ens diuen que tenen ganes de votar en el 2023 el que van votar en 2015”, ha conclòs.