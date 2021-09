Els sis més una dels pressupostos del Pacte del Botànic: els partits envien càrrecs de confiança a la negociació política

La vicepresidenta del Consell va voler plantejar una negociació política dels pressupostos i els seus socis de govern li han agafat la paraula. El nou model de negociació pressupostària que posarà a prova el Govern valencià ha arrancat dilluns en una discreta reunió –sense convocatòries ni comunicats de premsa– per a marcar les línies dels comptes de la recuperació després de la pandèmia. I ho ha fet amb els càrrecs de màxima confiança dels dirigents autonòmics: els números dos de Presidència, Vicepresidència Primera i Vicepresidència Segona.

La comissió implica passar d’un model de “negociació radial”, en què Hisenda anava quadrant els comptes amb cada departament i el pressupost global es coneixia en el Ple del Consell, a un en què les forces que componen el govern autonòmic pacten unes línies polítiques que després es detallen en cada conselleria. La idea acordada en el ple passat i que Mónica Oltra va traslladar hores abans a Vicent Soler era que, tot i que no fora una negociació de partits, cada partit signant del Pacte del Botànic enviaria un parell de representants per reflectir les sensibilitats botàniques.

Finalment les sensibilitats botàniques han optat per enviar al capdavant els primers espases dels màxims dirigents. La sensibilitat socialista ha optat per enviar el secretari autonòmic de Presidència, Andreu Ferrer, i el secretari autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió Territorial, Alfred Boix, tots dos homes de màxima confiança del president Ximo Puig. Els alts càrrecs de Presidència i responsables de la sala d’operacions del Palau són ja experts en negociacions. Boix, exresponsable d’Organització del PSPV, ja va participar en les meses que van dissenyar la composició de l’executiu autonòmic, mentre que Ferrer és considerat el ‘senyor Lobo’ del dirigent socialista: el solucionador de problemes.

Per part dels valencianistes, la coalició envia els homes forts de Mónica Oltra: el secretari autonòmic de la Vicepresidència, Iván Castañón, i el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero. La de Gamero s’ha convertit als ulls d’Oltra en una de les conselleries que més maldecaps li ha portat en l’executiu valencià, amb el fort conflicte pels últims comptes públics encara viu. Castañón forma part del consell d’administració del Port de València, una de les principals batalles de Compromís més enllà dels palaus de govern.

L’aliança d’Unides Podem-Esquerra Unida, amb un perfil més discret en la tensió pressupostària, s’ha repartit els representants. El vicepresident segon i dirigent de Podem Héctor Illueca deposita la seua veu en César Lledó, el seu acabat de nomenar cap de gabinet i secretari d’Anàlisi Política de Podem, nucli dur de la coordinadora, Pilar Lima. Finalment, la responsable de Transparència i dirigent d’Esquerra Unida, Rosa Pérez, delega les seues prioritats en Cristian Veses, sotssecretari del seu departament.

Els homes que dissenyaran les línies dels comptes públics han tingut el seu primer contacte dilluns en una discreta reunió per a pactar els termes i les condicions. El masculí plural no és genèric, perquè la directora general de Pressupostos, Eva Martínez, és l’única dona que negociarà els comptes públics del Govern progressista. Martínez està des de l’inici del Govern del Pacte del Botànic en la Conselleria d’Hisenda, primer com a sotssecretària fins que el 2018 Soler la va nomenar directora general. El seu paper en aquestes reunions és el d’una mena de relatora i serà qui en última instància traslladarà els acords de la taula a l’Excel.