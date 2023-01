Francisco Camps, una setmana abans del seu judici pel 'cas Gürtel': “La Fiscalia Anticorrupció hauria de ser auditada”

Francisco Camps jugava aquest dimarts a casa. En un acte celebrat en el Casino d'Agricultura de València, l'expolític del PP ha impartit una conferència, sota el títol 'La pena de telenotícies', només una setmana abans de l'inici del judici pels contractes menors del 'cas Gürtel' en l'Audiència Nacional en el qual figura com un dels personatges estel·lars de la banc dels acusats, amb les confessions de nombrosos acusats sobrevolant la causa.

L'exsenador popular Pedro Agramunt ha iniciat l'acte lamentant el judici. “Se l'acusa d'haver intercedit en la compra de tres taulells de fira, van començar amb els vestits i volen acabar amb els taulells de fira, aquesta és l'esquerra que tenim”, ha dit Agramunt, president del Fòrum 2020 que organitza l'acte, una sort de trobada de nostàlgics campistes.

Camps ha relatat la seua experiència política i judicial per a carregar contra les investigacions a les quals ha sigut sotmés. L'expresident valencià, que va dimitir pel seu processament en el cas dels vestits del 'cas Gürtel', del qual va ser absolt per un jurat popular, ha carregat contra els “periodistes sense escrúpols” que informen sobre casos de corrupció que afecten el PP, contra els investigadors de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional i, especialment, contra la Fiscalia Anticorrupció, per a la qual ha proposat una auditoria.

“La Fiscalia Anticorrupció hauria de ser auditada per a analitzar el nombre de causes obertes i el seu resultat, perquè no es done l'aparença que la seua acció és per a justificar la seua pròpia existència”, ha dit l'acusat Francisco Camps, que també ha proposat que l'Audiència Nacional abandone les investigacions sobre causes de corrupció i es dedique exclusivament a delictes de narcotràfic i terrorisme.

L'expresident de l'Executiu valencià ha llançat una bateria de propostes que pràcticament desmuntarien l'arquitectura de la lluita judicial contra la corrupció a Espanya. Camps ha denunciat la despesa en “viatges dins i fora d'Espanya, dietes i jutjats desbordats” que suposen les perquisicions, així com la “mobilització de policies i guàrdies civils als quals cal pagar allotjaments, dietes i hores extraordinàries”.

Així, ha demanat agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional “formats i preparats” que realitzen informes “sense valoracions jurídiques”.

Francisco Camps també ha arremés contra tres jutges d'instrucció que ho han investigat en la causa de Gürtel: Baltasar Garzón, Juan Climent i José de la Mata, “alts càrrecs socialistes”, ha dit.

Camps ha demanat que es “perseguisquen les filtracions de sumaris” judicials i ha lamentat la tasca dels mitjans de comunicació, la cobertura informativa dels quals no considera equànime. L'expresident valencià sosté que només s'informa dels casos de corrupció que afecten el PP i que s'oculten la informació en cas d'arxiu o de sentència absolutòria dels càrrecs populars.

L'expresident ha criticat a l'actual president autonòmic, el socialista Ximo Puig, del qual ha dit: “Continua perseguint-me”, en referència a l'acusació popular que exerceix el PSPV-PSOE en la causa del 'cas Gürtel' que jutja l'Audiència Nacional la setmana vinent. “El PSOE porta 40 anys ficant la mà en la justícia”, ha afirmat.